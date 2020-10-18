تفاصيل السندات الخضراء.. طرحت بـ500 مليون دولار لتمويل المشروعات

عقب إعلان الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، التوافق على قائمة مختصرة للمشروعات التي سيتم تمويلها من خلال الطرح الأول للسندات الخضراء، التي تضم 5 مشروعات بقيمة 500 مليون دولار، بعد سلسلة مناقشات بين أعضاء اللجنة الوزارية برئاسة وزارة المالية، لدراسة واختيار المشروعات الصديقة للبيئة لإصدار السندات الخضراء لتمويلها، ما طرح الكثير من التساؤلات، بشأن السندات الخضراء ومعايير طرحها، وكيفية اختيار المشاريع التي ستمول بها.

وقالت وزيرة البيئة، إنّ اختيار المشروعات التي تمول عن طريق السندات الخضراء، جرى وفق مجموعة من المعايير، بينها اختيار المشروعات التي تتوافر فيها مؤشرات التقييم للأثر البيئي، لضمان سهولة تقديم التقارير البيئية السنوية، واختيار المشروعات التي تتوافر فيها الموازنة السنوية للتدفقات المالية المخصصة لضمان سهولة تقديم التقارير المالية لمبالغ السحوبات السنوية، وملائمة التكلفة الإجمالية للمشروعات المختارة لحجم الإصدار الأول من السندات الخضراء.

السند الأخضر، هو صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، وفقا لبيانات البنك الدولي، والاستخدام المحدد للأموال التي تتم الحصول عليها لمساندة تمويل مشروعات معينة، هو الذي يميز السندات الخضراء عن السندات التقليدية، حيث يقيم المستثمرون الأهداف البيئية المحددة للمشروعات التي تهدف السندات إلى مساندتها وفقا للبنك

ومن مزايا السندات الخضراء عن الأخرى التقليدية، أنّها تتيح لمصدريها الوصول إلى مستثمرين جدد، ما يجعل هؤلاء المصدرين أقل اعتمادا على أسواق معينة.

وتجتذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة والمسؤولة والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتصلة بالحوكمة جزءا من تحليلهم الاستثماري.

كما تساعد السندات الخضراء أيضا على زيادة الوعي بالبرامج البيئية للمصدرين، إذ يقول البنك الدولي، إنّه تبيّن أنّ السندات الخضراء أداة فاعلة في زيادة الوعي وفتح حوار موسع مع المستثمرين بشأن المشروعات التي تساعد على التصدي لتحدي تغير المناخ وغيره من التحديات البيئية.