"المجتمعات العمرانية" تتابع الاستعدادات الأخيرة لتسليم وحدات "سكن مصر"

قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمشروع "سكن مصر" بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك لمتابعة الاستعدادات الأخيرة لتسليم عددٍ من الوحدات لحاجزيها، يرافقة المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو الهيئة والجهاز والشركات المنفذة للمشروعات بالمدينة.

واستهل المهندس عبدالمطلب ممدوح، والوفد المرافق له، جولته بتفقد موقعى تنفيذ عدد ٥٧ عمارة وعدد 5 عمارات بمشروع سكن مصر بإجمالى( 1488 ) وحدة سكنية كاملة التشطيب بالتجمع الثالث، والتى من المقرر أن يتم تسليمها لحاجزيها بدءاً من نوفمبر المقبل.

وأشاد المهندس عبدالمطلب ممدوح، بمستوى تشطيب الوحدات والمستوى العام للمشروع، وأكد ضرورة الاهتمام بالزراعة والصيانة فيما بعد ليتم الحفاظ على المجهود المبذول فى المشروعات التى تقدمها الدولة للمواطنين.

كما تفقد نائب رئيس الهيئة، تطور الأعمال وأعمال طبقة الأسفلت للطرق بموقع المشروع، وتنسيق الموقع العام، وذلك تمهيداً لبدء تسليم الوحدات لحاجزيها.

وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، أن الزيارة تأتى فى إطار المتابعة الدورية للمشروعات القومية، والحرص على الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة فى المواعيد المقررة.

من جانبه أشار المهندس أمين غنيم، إلى أن مشروع سكن مصر يضم 66 محلاً تجارياً لجميع الأنشطة لخدمة السكان و 32 وحدة إدارية جارٍ تجهيز كراسات الشروط لطرحها للموطنين، وذلك لتوفير كافة الخدمات بالمشروع، والتسهيل على السكان.​