بالأسعار.. أنسب باقات الإنترنت للطلاب للدراسة عبر المنصات الإلكترونية

انطلق العام الدارسي الجديد بشكل مختلف، بعد أن اعتمدت الدولة على توفير الخدمات التعليمية للطلاب عبر منصات إلكترونية والقنوات التليفزوينة التعليمية، وذلك بهدف مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وبدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إيجاد بدائل تعليمية للطلاب تكون بأسعار مناسبة خاصة بعد الاعتماد بشكل كبير على باقات الإنترنت، والتي تكلف أولياء الأمور مبالغ طائلة، قد لا تستطيع تحملها معظم الأسر المصرية، وهذا ما أعلنه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي حيث أكد فى تصريحات له، أن وزارته تواصلت مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتوفير باقات إنترنت مخصوصة فقط للمنصات التعليمية، ولا تستخدم إلا للدخول للمنصات بأسعار موفرة ومناسبة للطلبة.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير أبرز باقات الإنترنت التي تساعد الطلاب على متابعة دراستهم عبر المنصات التعليمية بأسعار مناسبة.

باقات الإنترنت الأرضي من شركة المصرية للاتصالات

* باقة السوبر:

- تصل سرعتها إلى 30 ميجا، وتعطي المستخدم 140 جيجا بايت مقابل 136 جنيهًا.

- تصل سرعتها إلى 30 ميجا، وتعطي المستخدم 250 جيجا بايت مقابل 239 جنيها.

- تصل سرعتها إلى 30 ميجا، وتعطي المستخدم 600 جيجا بايت مقابل 750 جنيهًا.

* باقة الميجا:

- تصل سرعتها إلى 70 ميجا، وتعطي المستخدم 140 جيجا بايت مقابل 250 جنيهًا.

- تصل سرعتها إلى 70 ميجا، وتعطي المستخدم 250 جيجا بايت مقابل 353 جنيهًا.

* باقة ألترا:

- تصل سرعتها إلى 100 ميجا، وتعطي المستخدم 140 جيجا بايت مقابل 365 جنيهًا.

- تصل سرعتها إلى 100 ميجا، وتعطي المستخدم 250 جيجا بايت مقابل 467 جنيهًا.

- تصل سرعتها إلى 100 ميجا، وتعطي المستخدم 650 جيجا بايت مقابل 798 جنيهًا.

وفي حالة عدم وجود إنترنت أرضي من الممكن أن يتم الحصول على انترنت الموبايل، لكن ستكون التكلفة أعلى بكثير.

وتقدم "WE" مجموعة من الباقات المختلفة:

- باقة 10 Nitro وتعطي 625 ميجا بايتس تصل إلى 1250 ميجا مقابل 10 جنيهات.

- باقة 20 Nitro وتعطي 1375 ميجا بايتس تصل إلى 2750 ميجا مقابل 20 جنيه.

- باقة 40 Nitro وتعطي 3 آلاف و250 ميجا بايتس تصل إلى 6 آلاف و500 ميجا مقابل 40 جنيهًا.

- باقة 70 Nitro وتعطى 6 آلاف و250 ميجا بايتس تصل إلى 12 ألفًا و500 ميجا مقابل 70 جنيهًا.

- باقة 100 Nitro وتعطى 10 آلاف ميجا بايتس تصل الى 20 ألف ميجا مقابل 100 جنيه.

- باقة 200 Nitro وتعطى 23500 ميجا بايتس تصل إلى 47 ألف ميجا مقابل 200 جنيه.

- باقة 450 Nitro وتعطي 50 ألف ميجا بايتس تصل إلى 100 ألف ميجا مقابل 150 جنيهًا.

- الباقة متاحة لكل العملاء على جميع أنظمة الكارت المدفوع مقدما والفاتورة أو خطوط الداتا للعملاء الحاليين والجدد.

باقات إنترنت الموبايل من أورانج:

- باقة GO-Net 30 تعطي 1800 ميجا إلى جانب 900 ميجا لمشاهدة اليوتيوب مقابل 30 جنيهًا.

- باقة GO-Net 45 تعطي 2.800 ميجا إلى جانب 1400 ميجا لمشاهدة اليوتيوب مقابل 45 جنيهًا.

- باقة GO-Net 60 تعطي 42500 ميجا إلى جانب 2125 ميجا لمشاهدة اليوتيوب مقابل 60 جنيهًا.

- باقة GO-Net150 تعطي 12000 ميجا إلى جانب 6 آلاف ميجا لمشاهدة اليوتيوب مقابل 150 جنيهًا.

- باقة GO-Net 250 تعطى 120000 ميجا إلى جانب 10 آلاف ميجا لمشاهدة اليوتيوب مقابل 250 جنيهًا.

- باقة GO-Net 400 تعطي 40 ألف ميجا إلى جانب 20 ألف ميجا لمشاهدة اليوتيوب مقابل 400 جنيه.

* باقات الموبايل إنترنت من اتصالات:

- 5 جنيهات تعطي 350 ميجا.

- 35 جنيهًا تعطي 4500 ميجا.

- 50 جنيهًا تعطي 7 آلاف ميجا.

- 75 جنيهًا تعطي 11 ألف ميجا.

- 125 جنيهًا تعطي 21 ألف ميجا.

- 250 جنيهًا تعطي 48 ألف ميجا.

- 400 جنيه تعطي 90 ألف ميجا.

باقات الإنترنت من فودافون:

- باقة إكستريم 20 جنيهًا 1100 ميجا.

- باقة إكستريم 30 جنيهًا 1500 ميجا.

- باقة إكستريم 40 جنيهًا 2500 ميجا.

- باقة إكستريم 60 جنيهًا 4 آلاف ميجا.

- باقة إكستريم 80 جنيهًا 6 آلاف ميجا.

- باقة إكستريم 100 جنيه 8 آلاف ميجا.

- باقة إكستريم 150 جنيهًا 12 ألف ميجا.

- باقة إكستريم 250 جنيهًا 20 ألف ميجا.