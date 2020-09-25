خطوات استخراج مستند رسمي للمصريين بالخارج عبر الانترنت.. الدفع بالفيزا

تقدم وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، عددا من الخدمات للمصريين بالخارج، ومنها خدمة قطاع الأحوال المدنية الالكترونية، وذلك للتسهيل على المواطنين في استخراج الشهادات والأوراق الرسمية عن طريق الانترنت، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، لاتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل عمل الحكومة الالكترونية والتي تهدف لتقديم الخدمات للمصريين في الخارج.

يأتي ذلك تنفيذا للمنظومة التي تعمل بها وزارة الداخلية بتطوير الأداء الشرطي والاستعانة بأحدث التقنيات العلمية والوسائل الفنية المتاحة في جميع أدارة الوزارة لاسيما في مجال الخدمات وتقدم خدمة قطاع الأحوال المدنية الالكترونية على صفحة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، استخراج الأوراق والشهادات الرسمية.

ويبدأ المواطن المصري في الخارج، بعمل خطوات على الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ويوجد 6 وثائق حكومية يستطيع المصري في الخارج استخراجها إلكترونيا، ويرصد التقرير التالي الخطوات والشهادات الحكومية المتاحة.

الأوراق الحكومية المتاحة استخراجها للمصريين بالخارج عبر الانترنت

* وثيقة ميلاد أول مرة، ويتم استخراج شهادة مميكنة مطبوعة مسبقا.

* استخراج وثيقة زواج.

* استخراج وثيقة الطلاق.

* استخراج قيد الوفاة.

* استخراج قيد عائلي مطبوع مميكن سابقا، وقيد فردي.

* استخراج بطاقة الرقم القومي.

طريقة استخراج الأوراق عبر الانترنت للمصريين بالخارج

يستطيع المواطن المصري بالخارج استخراج الأوراق الرسمية له عبر الانترنت، عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك باتباع الخطوات التالية:

* إنشاء حساب جديد علي صفحة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك بادخال الايميل وكلمة السر، وتوجد 4 خطوات يجب اتباعها لاستخراج المستند المطلوب.

الخطوة الأولى يقوم المستخدم باختيار نوع الطلب.

الخطوة الثانية يملأ المستخدم البيانات المطلوبة منه.

الخطوة الثالثة بيانات مقدم الطلب.

الخطوة الرابعة الدفع عبر الانترنت بالفيزا كارد.