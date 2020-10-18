فيديو.. عمرو محمود ياسين ينشر كلمة والده بأرشيف الليلة المحمدية

نشر السيناريست عمرو محمود ياسين، مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك"، يتضمن كلمة لوالده الفنان الراحل محمود ياسين في حفل أمسية الليلة المحمدية من إحدى الحفلات القديمة، وعلق "عمرو": "في ميزان حسناتك يا بابا يا حبيبي".

في ميزان حسناتك يا بابا يا حبيبي Posted by Amr Mahmoud Yassin on Sunday, October 18, 2020

وكانت شكرت الفنانة رانيا محمود ياسين عبر حسابها على موقع فيسبوك، كل من تقدم بواجب العزاء في والدها.

وكتبت رانيا، "بشكر كل من عزاني في أبي الغالي سواء في جنازة أو العزاء أو اتصل بي تليفونيا أو قدم العزاء على شبكات التواصل، شكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها نسألكم الدعاء لأبويا والفاتحة على روحه الطاهرة".

وقالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إن الراحل محمود ياسين لم يكن مصابا بمرض آلزهايمر كما يتم تداوله، بل كان يتذكر كل أصدقائه ومحبيه، حتى آخر أيامه، مشددة على أنه كان حريصا على ضبط اللغة العربية وهو يتحدث، وتابعت: "والدي كان بيضايق لما حد يقول تشكيل غلط".

وأضافت وهي تجهش بالبكاء، خلال اتصال ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "الفراق وحش وللأسف أبويا مات".

ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد أن أثرى الحياة الفنية بمئات الأعمال السينمائية والدرامية المهمة.

ومحمود ياسين مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964، والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.وبزغ نجم محمود ياسين فنيًا في فترة السبعينيات من القرن الماضي، ومن أهم أعماله السينمائية في تلك الفترة أفلام "الخيط الرفيع"، و"حكاية بنت اسمها مرمر"، و"حب وكبرياء"، و"الرصاصة لا تزال في جيبي".

وفي حقبة تسعينيات القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة، ازدادت أعماله الدرامية بشكل كبير، وإن كان لم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التليفزيونية "أبوحنيفة النعمان"، و"ضد التيار"، و"سوق العصر"، و"العصيان".

وتزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجب منها الفنانة رانيا محمود ياسين، والسيناريست عمرو محمود ياسين.