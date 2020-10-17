عمرو أديب: محمود ياسين كان "وحش" على المسرح وتميز بثقافة لا متناهية

نعى الإعلامي عمرو أديب، الفنان الراحل محمود ياسين، قائلًا إنه كان فتى الشاشة الأول، وكان فنانا عبقريًا، وأشار إلى أنه كان يشارك في 17 فيلمًا بالسنة منهم 11 فيلمًا من بطولته وذلك في فترة السبعينيات، حيث كان يتميز بثقافة "لا متناهية" ونطق باللغة العربية لن يتكرر، وكان ممثل مسرح من الطراز الأول.

وأضاف "أديب"، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر" :"لازم هتلاقي في وجدانك فيلم لمحمود ياسين زي الرصاصة لا تزال في جيبي، هو ممثل لن يتكرر، وأتذكر فيلمه حبيبتي مع النجمة الراحلة فاتن حمامة لأنه كان من إنتاج أبي".

وحول إصابته بألزهايمر قبل رحيله، قال الإعلامي عمرو أديب، إنه أجرى آخر لقاء تلفزيوني معه في منزله: "أول ما شافني عرفني إني اسمي عمورة وكان دايمًا يقول لي كده، واستمر اللقاء لأكثر من ساعة وكان وعيه موجودًا، وتحدث عن دور السينما".

وأوضح، أنه قبل فيلم الممر لم يكن لدى مصر أي فيلم حرب إلا فيلمه "الرصاصة لا تزال في جيبي"، وتحدث بدقة كبيرة عن الأفلام ولم ينسَ إلا أفلام قليلة.

وشدد أديب، على أن ياسين لم يفتعل مشكلات مع أي طرف: "هو لن يتكرر، يذهب لكي يكون بجانب أحمد زكي ونور الشريف ومحمود عبدالعزيز، كانوا رباعيًا مذهلًا والمنافسة بينهم كانت رائعة للغاية، وأقدم كل التعازي لعائلته، فقد كان عملاقًا جبارًا عندما كان يشارك في مناسبات مصر المهمة، كان أسدًا ووحشًا على المسرح .. هذا البلد قدم للعالم في الفن أفلامًا عظيمة منها محمود ياسين".