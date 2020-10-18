رئيس "مستقبل وطن" يترشح وحيدا على منصب رئيس "الشيوخ"

بدأ أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة الافتتاحية المنعقدة الآن، إجراءات انتخاب مكتب مجلس الشيوخ، الرئيس والوكيلين، وذاك بعد انتهاءهم من تأدية اليمين الدستوري.

وترشح علي منصب رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حسن عبدالوهاب، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، رئيس حزب مستقبل وطن.

وشكل المجلس لجنة خاصة للاشراف علي انتخاب رئيس مجلس الشيوخ برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، وعضوية النواب ابراهيم حجازي وهاني سري الدين.

وطيقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، التي يعمل بها مجلس الشيوخ، يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونـان ثم باقى الأعضاء عضواً عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء, ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة. وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية. ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك. وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.