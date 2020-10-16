بمشاركة مرشحي القائمة الوطنية.. مستقبل وطن ينظم مؤتمرا بالشرقية

نظم المحاسب حاتم عبدالعزيز مرشح مجلس النواب 2020، عن حزب مستقبل وطن دائرة "أبوكبير وههيا"، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، بحضور ثلاث مرشحات من القائمة الوطنية من أجل مصر عن محافظة الشرقية، بمشاركة أكثر من 500 سيدة من قرى وكفور مركزي ههيا وأبوكبير، وذلك قبل انطلاق الماراثون الانتخابي يومي 7 و8 نوفمير.

وأوضح حاتم عبدالعزيز، أنه نظيم مؤتمر حاشد بمسقط رأسه في قرية كفر حمودة بمركز ههيا، لدعم مرشحي القائمة الوطنية، وذلك بحضور الدكتورة "سكينة عبدالسلام سلامة"، زوجة العقيد محمد هاني سليمان، أول شهيد للقوات المسلحة، يوم أحداث فض اعتصام رابعة، عن حزب مستقبل وطن، و"أميرة يسري سالم الديب"، شباب، عن حزب مستقبل وطن، و"هويدا محمد السعيد غانم"، مصريين بالخارج، عن حزب الوفد.

وتحدث "عبدالعزيز"، عن دور المرأة المضني في تحملها كل الصعوبات التي مرت بها، مرحلة بناء مصر الحديثة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتحديات التى مازالت تواجه الدولة في حربها ضد الإرهاب ومواجهة الشائعات، ومع ذلك مازالت عظيمات مصر، هن السند والأمان، وما يقدمن محل اهتمام وتقدير من القيادة السياسية.

وطالب مرشح مركزي ههيا وأبو كبير من سيدات الحضور، بضرورة الاصطفاف الوطني حول مؤسسات الدولة، موجها الدعوة للمواطنين إلى المشاركة الإيجابية فى الانتخابات المرتقبة، مؤكدًا أن للحزب برنامج يسعى لتحقيق تطلعات وطموحات المواطن البسيط، خلال الفترة المقبلة، في ظل الاحترام المتبادل بين الجميع وإعلاء المصلحة العامة.

كما وجه مرشحو القائمة الوطنية من أجل مصر، عن محافظة الشرقية في كلماتهم، إلى حث السيدات على المشاركة بقوة فى انتخابات مجلس النواب 2020، لأن ذلك يعكس رغبتهن وحرصهن على وجود غرفة تشريعية قادرة على المساهمة بسن قوانين، تساعد في استكمال بناء مصر الحديثة، ومواصلة الإنجازات التى بدأتها الدولة خلال السنوات السابقة.

وأعلنت سيدات الحضور تأييدهن لمرشحي "مستقبل وطن"، وعلى رأسهم حاتم عبدالعزيز رمز الكتاب رقم 2 عن دائرة أبوكبير وههيا، إلى ما يبذله من جهود خلال الكيان فى خدمة الوطن والمواطن، وأشارو إلى أن الكلمات التى ألقاها المشاركون فى المؤتمر، عبرت عن الامتنان والسعادة بترشيح مجموعة مميزة همها الأول هو المصلحة العامة، لا سيما مرشحو القائمة الوطنية، التي تضم 12 حزبًا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بما يعكس الرغبة فى إنهاء الصراع الحزبى للتوحد من أجل مصر.