محافظ الإسكندرية يترأس فعاليات اليوم الأول لبرنامج إدارة الأزمات

ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فعاليات اليوم الأول لبرنامج إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الإسكندرية، والذي يستمر على مدار 3 أيام.

ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث من خلال الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة المتوفرة.

جاء ذلك بحضور العميد عمرو أبو زيد رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والعميد حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشمالية للأزمات، والدكتور أحمد جمال نائب المحافظ ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة ، ورؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والطوارئ الذى يتم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ، يتم لتحقيق عدد من الأهداف المتعلقة بتأمين المنشآت ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأزمات و الكوارث ، وأهمها تنمية مهارات الاستخدام الأمثل للمعدات و الإمكانات المتاحة فى حال حدوث طوارئ ، لذا لابد من الاستفادة من هذا التدريب على الوجه الأمثل.

وأكد "الشريف" على أهمية الدور الذى تقوم به قوات الدفاع الشعبى والعسكرى لخدمة المجتمع والشباب والطلائع وذوى الهمم والقدرات الخاصة فى كافة المجالات بالإضافة إلى الدور الهام و الحيوى الذى قامت به القيادة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد لتطهير وتعقيم المنشآت والمستشفيات بمختلف المناطق.

وتوجه بالشكر لقيادات القوات المسلحة وقيادة الدفاع الشعبي والعسكري لمجهوداتهم المبذولة لعبور "أي أزمة نمر بها والتي يجب نتعلم منها دروس جديدة على الصعيد ذاته لفت محافظ الإسكندرية إلى أن مجابهة الأزمات والكوارث من أهم الموضوعات ، فالمؤسسات القوية لابد أن يكون لديها برنامج واضح لمجابهة أي أزمة".

وأوضح أن الهدف منه التقليل من مضاعفات أي أزمة من خلال تدريب الأجهزة التنفيذية وعمل سيناريوهات مستقبلية للتعامل وقت وقوع الأزمات ما يساعد على تجاوزها، وأهم شئ هو الاستجابة السريعة والتحرك الفوري خلال الأزمة.