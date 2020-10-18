نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد مجمع "أبيس" للاطمئنان على سير الدراسة

تفقد الدكتور هشام جابر، المكلف بتسيير أعمال رئيس جامعة الإسكندرية، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، كلية الطب البيطري، ومجمع الكليات بأبيس، للاطمئنان على سير الدراسة بكلية التربية النوعية التى انتظمت بالمقر الجديد، والذي تم إنشاؤه ليلبي جميع المتطلبات العلمية للطلبة والباحثين بالكلية باستخدام أحدث الطرق العلمية وتقديم خدمة تعليمية على أعلى المستويات في مختلف المجالات.

وأكد أن الجامعة بصدد التنسيق مع هيئة النقل العام بالمحافظة، لتوفير خطوط مواصلات من كافة أنحاء الإسكندرية وربطها بالمجمع الجديد بأبيس، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتوفير نقطة أمنية بجوار المجمع.

كما واصل اليوم جولته التفقدية لكليات الجامعة حيث تفقد كلية الفنون الجميلة، وكلية التمريض، وكلية زراعة سابا باشا، وكلية التربية الرياضية بنين، والتربية الرياضية بنات، وكلية التربية للطفولة المبكرة، للاطمئنان على انتظام الدراسة، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتأكيد على ضرورة تعقيم وتطهير القاعات والمدرجات بصفة دورية، وأوصى بضرورة نشر الوعى بين الطلاب والتأكيد على ارتداء الكمامات باعتباراها خط الدفاع الأول للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد "جابر"، على أهمية الالتزام بكل ضوابط الأمن والسلامة واستمرارية النظافة والصيانة للحرم الجامعي والمنشآت الجامعية على مدار العام، مضيفًا أن الجامعة استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد وتجهيز البنية التحتية التكنولوجية، والبنية التحتية الإنشائية، والذى سيشهد تطويرًا في العملية التعليمية، من خلال تطبيق عدة أنظمة حديثة مثل التعليم عن بعد، والتعليم الهجين، مؤكدًا أن جامعة الاسكندرية لها السبق والريادة في تطوير تلك المنظومة منذ عدة أعوام وقبل جائحة كورونا، مضيفًا أنه تم التوافق على استخدام عدة مواقع إلكترونية تم تدريب طاقم التدريس على التعامل معها لتسهيل المنظومة الإلكترونية الجديدة على الطلاب، ووضع عدة خطط للتعامل مع الأزمات التي قد تحدث.

وأوصى الدكتور هشام جابر، بالاهتمام بالأنشطة الطلابية المختلفة، مؤكدًا أن الجامعة مستمرة في دعم هذه الأنشطة سواء الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية، ودعم هذه الأنشطة وتوسيع قاعدة المشاركة فيها بين الطلاب، جنبا إلى جنب مع العملية التعليمية إيمانًا بأهمية هذه الأنشطة في تكوين شخصية الطالب المتكاملة.