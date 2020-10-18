محافظ الإسكندرية: افتتاح 32 مدرسة جديدة على مستوى المحافظة

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن مدرسة "المتحدة 2 للغات الرسمية، والمتحدة 3 الإعدادية"، بإدارة المنتزة التعليمية، اللتان افتتحا، هما من أصل 32 مدرسة جديدة، بعدد 671 فصل، علي مستوي الإدارات التعليمية، دخلت الخدمة في العام الدراسي الجديد.

ووجه المحافظ الشكر إلى كل من ساهم في إنشاء تلك المدارس الجديدة، سواء المجتمع المدني أو الجهات التنفيذية، وثمن دور وزارة التربية والتعليم في الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها خلال بدء العام الدراسي الجديد.

وتفقد المحافظ المدارس الجديدة، موجها الطلاب والمسؤولين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وارتداء الكمامات داخل المدرسة، حفاظا على سلامتهم.

وشدد اللواء محمد الشريف، على مراعاة التباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة للفصول والحجرات، وتعقيمها بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسي، وتجهيز المستلزمات اللازمة لغرف العزل، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بصفة مستمرة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ انتظام سير العملية التعليمية، بعدد من المدارس بالمحافظة، في ثاني أيام العام الدراسي الجديد؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، لمواجهة فيروس كورونا، بحضور يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وافتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، يرافقه يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم، مجمع مدارس المتحدة لغات، الذي يضم 3 مدارس للمراحل التعليمية المختلفة، والتي تدخل الخدمة لأول مرة.

وناشد "الشريف" الطلاب، خلال جولته بالفصول الدراسية، ارتداء الكمامات طول اليوم الدراسي، مع ضرورة الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، واطمئن على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، مع بدء العام الدراسي الجديد، وتفقد حجرة العزل.

وطالب المحافظ أولياء الأمور، ضرورة توجيه أبنائهم بالتزام ارتداء الكمامة طول اليوم الدراسي، كما خاطب المعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالمدارس، بأن الطلاب أمانة يجب المحافظة عليهم، مشيرا إلى أن منطقة السيوف تشهد افتتاح 7 مدارس جديدة.

وبدأت مدارس محافظة الإسكندرية العام الدراسي، بعد توزيع طلاب المراحل التعليمية على أيام الأسبوع، منعا للازدحام وانتشار فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية مكثفة، وتعليمات صارمة لارتداء الكمامة طوال اليوم الدراسي.