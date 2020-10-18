شاب يقتل زوجته "عرفيا" لشكه في سلوكها بالقناطر

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة داخل شقة بقرية باسوس، مركز القناطر، مخنوقة بـ"إيشارب حريمي"، وتبين أن وراء الواقعة زوجها العرفي، الذي قتلها في مشاجرة بينهما بسبب شكه في سلوكها.

وجرى نقل الجثة للمستشفى، وعرضت على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وتلقى العميد محمد غيث، مأمور مركز شرطة القناطر، بلاغا من إدارة عمليات النجدة، بوجود جثة لسيدة داخل شقة بناحية باسوس – دائرة المركز.

وأخطر اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث أشرف عليه اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، وقاده العميد خالد المحمدي، رئيس المباحث.

وتبين للمقدم أسامة مشهور، رئيس مباحث مركز القناطر، بالفحص وجود جثة المدعوة "أ.و.ا"،21 عاما، بدون عمل ومقيمة باسوس مركز القناطر الخيرية، داخل غرفة النوم ترتدي ملابسها، وتبين وجود "إيشارب حريمي"، ملفوف حول رقبتها، وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية.

وتبين أن المتوفاة، تقيم بالشقة رفقة زوجها العرفي "م.ا.م"، 20 عاما، بدون عمل، ومقيم بالعنوان ذاته.

وبمواجهة الزوج، تبين حدوث مشادة كلامية بينه والمجني عليها؛ لشكه في سلوكها، وعلى إثر ذلك، لف "إيشارب حريمي" حول رقبتها وخنقها حتى فارقت الحياة، وتركها وفر هاربا.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز، من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، واعترف في تحقيقات الشرطة، أنه واجه المجني عليها بما نما لعلمه بخروجها دون إذنه، وانتشار كلام بين الجيران بأنها سيئة السمعة، فنهرته وتشاجرت معه، وعلى أثر ذلك تخلص منها.