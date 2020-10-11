خلافات مالية وراء قتل بائع في القليوبية

بذلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة المركز، والعثور على جثة (بائع خردة - مُقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة) وبها جرح طعني، وما قرره شاهدي رؤية أنّه أثناء سير المجني عليه بالطريق، توقفت مركبة "توك توك" بجواره وترجل منها شخص مجهول، وحدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها الشخص بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وهرب صحبة قائد مركبة "التوك توك".

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبيّن أنّ وراء ارتكاب الواقعة (عاطليّن - مُقيمان بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنّه نظرا لوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التي أودت بحياته وهرب، وجرى بإرشاده ضبط مركبة "التوك توك" المستخدمة في ارتكاب الواقعة أسفل مسكن المتهم الثاني، وكذا السلاح المستخدم،ة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.