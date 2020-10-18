امتحانات الترم الأول 23 يناير.. الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلاق العام الدراسي الجديد 2021/2020، أمس السبت الموافق 17 أكتوبر، بمختلف محافظات مصر، بتطبيق إجراءات صارمة على المدارس، حيث شهدت الطوابير المدرسية التزامًا كبيرًا من المدرسين والطلاب بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، واضعةً خطة زمنية للعام.

وتستعرض "الوطن" الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

ـ يبدأ العام الدراسي في 17 أكتوبر 2020، وينتهي في 24 يونيو 2021.

ـ تستمر الدراسة نحو 33 أسبوعا.

ـ ينتهي الفصل الدراسي الأول في 5 فبراير 2021.

ـ تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 23 يناير 2021.

ـ تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف النقل والشهادة الإعدادية 15 مايو 2021.

ـ تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية للفصل الدراسي الثاني 29 مايو 2021.

ـ تبدأ امتحانات الثانوية العامة 16 يونيو 2021.

ـ مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يوما، بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية.

ـ مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الثاني 96 يوما، بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية.

ـ تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتعتبر ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

ـ يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

ـ تبدأ الامتحانات الشفهية والعلمية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر.

ـ تبدأ إجازة منتصف العام 6 فبراير 2021، لمدة أسبوعين وتنتهي في 18 فبراير 2020.

ـ في حالة تعارض موعد إجازة منتصف العام لوزارة التعليم العالي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

ـ تعقد الامتحانات الشفهية والعلمية للفصل الدراسي الثاني قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويحظر عقد امتحانات في شهر أبريل.

ـ تستمر الدراسة والمراجعة لطلاب الصف الثالث الثانوي أثناء عقد الامتحانات الشفهية والعلمية، للصف الأول والثاني الثانوي.