وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان محطة معالجة الصرف الصحى

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وقيادات الوزارة والمحافظة، محطة معالجة الصرف الصحى بمدينة طور سيناء، بتكلفة 182 مليون جنيه، بنظام برك الأكسدة، بطاقة 10 آلاف م3/يوم كمرحلة أولي ضمن مشروع مد خدمة الصرف الصحي للمناطق المحرومة بمدينة الطور. وقال وزير الإسكان: تم الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات للصرف الصحى، لخدمة 110 آلاف نسمة من سكان محافظة جنوب سيناء، وجارٍ تنفيذ مشروعين للصرف الصحى، لخدمة 45 ألف نسمة.

وأشار الوزير، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 17 مشروعاً لمياه الشرب لخدمة 100 ألف نسمة نسمة من سكان محافظة جنوب سيناء، وجارٍ تنفيذ 9 مشروعات أخرى لمياه الشرب لخدمة 55 ألف نسمة.​