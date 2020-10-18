أحمد بدرخان.. عملاق السينما الذي بدأ مشوراه مع كوكب الشرق

يعد المخرج والمؤلف أحمد بدرخان واحدا من رواد السينما في مصر والوطن العربي، والذي ولد في مثل هذا اليوم 18 أكتوبر عام 1909 وتعلق بالسينما منذ صغر سنه فكان يذهب للمسارح ودور العرض السينمائي لمشاهدة الأفلام العالمية.

حاول الالتحاق بمعهد التمثيل تحت إدارة الفنان الكبير زكي طليمات إلا أنه لم يكمل دراسته به نظرا لإغلاقه، وبعد ذلك التحق بالجامعة الأمريكية والتي بداخلها اشترك بفريق التمثيل وبدأ في مراسلة معهد السينما بباريس.

كتب عددا من الموضوعات الصحفية عن السينما ليتولى بعد ذلك تحرير القسم السينمائي بمجلة الصباح، ليلفت انتباه رجل الاقتصاد طلعت حرب حيث طلب منه إعداد تقرير عن تكاليف إنشاء ستوديو للأفلام والذي قدمه أحمد بدرخان بمشاركة المخرج نيازي مصطفى، ليوفده بعد ذلك طلعت حرب لدراسة السينما في باريس ويحصل على دبلوم الإخراج السينمائي وعند عودته كان يحمل سيناريو فيلم "وداد" والذي كتبه أثناء فترة دراسته.

من المحطات المهمة في مسيرة المخرج أحمد بدرخان السينمائية تعاونه مع كوكب الشرق أم كلثوم في عدد من الأفلام، وكانت بدايته في السينما معها في فيلم "وداد" والذي يعد أول أفلامها السينمائية أيضا.

وجاء فيلم "وداد" من قصة الشاعر أحمد رامي وكتب السيناريو والحوار وأخرجه أحمد بدرخان، وشارك في بطولته محمود المليجي، حسن البارودي، كوكا وأحمد علام وجرى عرضه في عام 1936، وبعد ذلك اختارت أم كلثوم المخرج أحمد بدرخان لإخراج فيلمها الثاني وهو فيلم "نشيد الأمل".

وكتب قصة فيلم "نشيد الأمل" إدمون تويما وكتب السيناريو والحوار المخرج أحمد بدرخان بمشاركة الشاعر أحمد رامي، وشارك في بطولة الفيلم "زكي طليمات، ماري منيب، عباس فارس، محمود المليجي، استيفان روستي وحسن فايق"، وكان فيلم "نشيد الأمل" من إنتاج كوكب الشرق أم كلثوم وإخراج أحمد بدرخان وعرض الفيلم في عام 1937.

وفي عام 1939 جاء التعاون الثالث بينهما في فيلم "دنانير" والذي أخرجه أحمد بدرخان وشارك في كتابته أيضا مع الشاعر أحمد رامي، وشارك في بطولة الفيلم سليمان نجيب، عباس فارس، على رشدي ويحيي شاهين، وفي عام 1942 جاء التعاون الرابع بينهما في فيلم "عايدة".

ويعد فيلم "عايدة" هو الوحيد لأم كلثوم الذي لم يشارك أحمد بدرخان في كتابته واكتفى بالإخراج فقط، وجاء الفيلم من قصة الفنان عبد الوارث عسر وسيناريو وحوار عباس يونس وفتحي نشاطي، وشارك في بطولة الفيلم عبد الوارث عسر، محمد الكحلاوي، عباس فارس، سليمان نجيب ونجوى سالم.

وفي عام 1947 كان التعاون الأخير بين أم كلثوم والمخرج أحمد بدرخان وكان آخر افلامها السينمائية أيضا في فيلم "فاطمة"، وتعاونت كوكب الشرق في الفيلم مع الفنان أنور وجدي، وجاء العمل من تأليف الكاتب الصحفي مصطفى أمين وكتب الحوار للفيلم بيدع خيري، وشارك في بطولته سليمان نجيب، عبد الفتاح القصري، حسن فايق ومحمد كامل.

قدم المخرج أحمد بدرخان 42 فيلما من إخراجه طوال مشواره الفني و27 فيلما من تأليفه، وكان آخر أفلامه فيلم "نادية" من بطولة السندريلا سعاد حسني والفنان أحمد مظهر والفنان نور الشريف، ولم يمهله القدر على مشاهدته فقد رحل عن عالمنا في 23 أغسطس عام 1969 عن عمر ناهز 60 عاما.