وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان "سوق بدر" الحضارية بطور سيناء

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وقيادات الوزارة والمحافظة، مشروع إنشاء السوق الحضارية بطور سيناء "سوق بدر".

وتجول الوزير والمحافظ، ومرافقوهم بالباكيات والمحال المختلفة بالسوق، واستمعا إلى شرح عن مكونات السوق الحضارية، والتى تضم، 34 محلا، و52 باكية، ومطعمين، ومصلى، وغرف أمن، ودورات مياه، ويتوسط السوق منورا سماويا فى المنتصف.

وأثنى الدكتور عاصم الجزار، على الجهد المبذول في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة بمدينة طور سيناء، موضحاً أن السوق تمثل نقلة نوعية حضارية لأهالي مدينة طور سيناء، حيث يوفر أماكن للباعة الجائلين لعرض منتجاتهم، كما يوفر مكاناً ملائما لأهالي المدينة لشراء احتياجاتهم المختلفة.

من جانبه، أثنى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على الجهد المبذول من قبل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقيادات الوزارة، وأجهزتها المختلفة، فى تنفيذ المشروعات التنموية لأهالى محافظة جنوب سيناء، متوجهاً بالشكر الجزيل والتقدير لوزير الإسكان وقيادات الوزارة.