حظك اليوم الاثنين 19-10-2020 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الحمل أنّه يبادر دائمًا في عمل أي مهام بين أصدقائه، لكونه يحمل صفة القائد بداخله، وهو مستعد أيضًا أن يواجههم بأي أخطاء تصدر منهم.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدفعك لاقتحام الحياة بجرأة وروح مبادرة وثقة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات والأحداث غيرالمتوقعة، قد تعيش اليوم مغامرة أو تجربة تلهمك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.