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محمود مسلم

حظك اليوم الخميس 15-10-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | الخميس 15 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

يتسم برج الحمل بالأنانية وسرعة الغضب ويحب لفت الانتباه، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. قد تتصرف ببراءة وعفوية لكن تجنب الاندفاع في أقوالك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تكون لبقا في إبداء وجهة نظرك لشريك حياتك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان يحيى الفخراني، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.

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