حظك اليوم الأحد 18-10-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يتمتع بالاستقلالية التامة عمن حوله، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تخطط للمستقبل وتحسن إدارة أموالك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بألا ترفض المشورة وفي نفس الوقت لا تستجب لمحاولات استفزازك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.