طليقة وائل كفوري تفاجئ الجمهور برسالة: المسامحة خيار والاعتذار قرار

فاجئت اللبنانية أنجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، الجمهور بتعليق عبر حسابها على موقع "إنستجرام" بعد غياب طويل منذ انفصالها عن الفنان اللبناني.

وكتبت أنجيلا بشارة: "المسامحة خيار والاعتذار قرار.. ميشيل وميلانا ملائكتي فوق كلّ اعتبار.. المحبّة تحتمل كلّ شيء وتصدّق كلّ شيء وترجو كلّ شيء وتصبر على كلّ شيء.. ومن يفتخر فليفتخر بالرب.. هذه أنا، هذه هي الولادة الجديدة، الولادة من روح القدس! مع محبتي".

كانت أنجيلا بشارة ووائل كفوري، حديث المواقع الإخبارية والسوشيال ميديا في عام 2019، بعد أن أعلن "كفوري" انفصاله عنها بشكل رسمي، وخرجت أنجيلا وفضحت كفوري بكونها كانت تتعرض للضرب والعنف اللفظي والجسدي وأنها تعرضت للإهانة لمدة عام من قبل طليقها، وأن هذا سبب انفصالها عنه.

يذكر أن الأزمة بين كفوري وطليقته استمرت لقرابة عام، وانتهت بتسوية نهائية بعد قرار بعدم الذهاب إلى المحاكم، وأكدت تقارير صحفية لبنانية بأن "كفوري" وقّع على تعهد مكتوب لدى النائب اللبناني هادي حبيش، بصفته وكيل عن طليقها.

كانت نفت مصادر مقربة من الفنان اللبناني وائل كفوري، الأخبار التي انتشرت في الأشهر الماضية حول زواجه من الإعلامية جيسيكا عازار.

وقالت المصادر لـ"الوطن"، إن وائل لم يتزوج منذ أن انفصل عن زوجته الأخيرة أنجيلا بيشارة، وان علاقته بجيسيكا مجرد صداقة.