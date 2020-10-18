مدير مستشفى الأقصر: استقبال 16 ألف حالة بعد انتهاء "عزل كورونا"

كشف الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، عن أن المستشفى استقبل خلال الفترة الأخيرة، بعد انتهاء فترة عزل حالات "كورونا"، أكثر من 16 ألف حالة، ما بين مصابين في حادث أو حالات حرجة، تم احتجازها داخل قسم الطوارئ بالمستشفى، كما تم خلال هذه الفترة القصيرة، إجراء أكثر من 912 عملية جراحية، ما بين قيصريات وولادة طبيعية وعظام وجراحة عامة.

وأكد "عمر" استمرار العمل بالمستشفى، رغم تطوير المباني الداخلية، تمهيداً لدخول المستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتابع بقوله: "لن نتوقف عن خدمة المواطنين، ونعمل على تقديم أفضل منظومة صحية داخل المحافظة".

كما أعلن مدير مستشفى الأقصر العام، المعروف حالياً باسم "مستشفى الكرنك الدولي"، أن إدارة الإعلام والتثقيف الصحي بالمستشفى بدأت في إطلاق خدمة مجانية، يمكن أن يستفيد بها جميع أهالي محافظة الأقصر، تتمثل في تقديم الاستشارات الطبية على تطبيق "واتس آب".

وأضاف "عمر"، فى بيان صحفي اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يتلقى مستخدمي التطبيق الرد على استفساراتهم خلال 24 ساعة، من خلال كبار الأطباء بالمستشفى، ورؤساء أقسام الباطنة والجراحة والعظام والرمد والأنف والأذن والحنجرة والمسالك البولية.

وقال عبد الرحيم أبو الحجاج، مدير إدارة الإعلام والتثقيف الصحي بالمستشفى الدولي، إن إدارة المستشفى تسعى لتقديم أفضل خدمة صحية، وتقديم وعي صحي شامل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر طريقة مبتكرة، للتخفيف من أعباء المرضى، وسرعة الاستجابة لطلباتهم واستفساراتهم، مشيراً إلى أنه تم تخصيص رقم "واتس آب" للمبادرة 01112345030.

وكشف مدير مستشفى الأقصر العام، في وقت سابق، عن إنشاء إدارة الإعلام والتثقيف الصحي داخل المستشفى، والتي بدأت خدماتها بمحاضرة بعنوان طرق الوقاية من فيروس "كورونا"، لمرضى الغسيل الكلوي، لتوعيتهم ودعمهم وحمايتهم من العدوى والإصابة بالفيروس.

وقال الدكتور خلف عمر إن إدارة التثقيف الصحي بالمستشفى سوف تقدم طرق الوقاية من جميع الأمراض، وليس فيروس "كورونا" فقط، مشيراً إلى أنه يجري إعداد دورات مكثفة للتثقيف الصحي، لمرافقي المرضى وزوار العيادات الخارجية، مؤكداً أن المستشفى يعمل دائماً من أجل تقديم أفضل خدمة صحية لأهل الأقصر.