سيدة ترزق بـ4 أطفال في مستشفى الأقصر العام

شهد مستشفى الأقصر العام، بقيادة الدكتور خلف عمر مدير المستشفى، إجراء عملية ولادة طبيعية لسيدة أنجبت 4 أطفال، حيث جرى وضعهم داخل حضانة المستشفى لحين تحسن حالتهم الصحية.

وتم إجراء عملية الولادة طبيعيا، بواسطة كل من أخصائي النساء والتوليد الدكتورة صباح حسين والدكتورة نفيسة مدني، والدكتور بيشوي باخوم والدكتورة أسماء جمال، طبيب مقيم، والحضانة الدكتورة ياسمين محمود سيد، تحت إشراف طبيب تخدير محمود الصادق.

ووجه الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، الشكر للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لدعمه الكبير للمستشفى.

جدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت تغيير اسم مستشفى الأقصر العام ليصبح مستشفى "الكرنك الدولي"، على أن يجري تخصيصه للسياحة العلاجية واستقبال الوافدين لمصر بغرض العلاج.