في ذكراه.. قصة البابا أومانيوس البطريرك السابع للكنيسة الأرثوذكسية

يحيي الأقباط في صلواتهم بالكنائس الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، بحسب "السنكسار الكنسي"، ذكرى وفاة البابا أومانيوس، البطريرك الـ7 في تعداد بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

و"السنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الإثنين، 9 بابه لعام 1737 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنَّه في مثل هذا اليوم عام 141 ميلادي، توفي البابا أومانيوس، البطريرك الـ7 في تعداد بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويذكر السنكسار، أن هذا البطريرك وُلِدَ في مدينة الإسكندرية وتربى تربية مسيحية، واشتهر بالعلم والفضيلة، فرسمه البابا إبريموس، البطريرك الخامس في تعداد بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، شماساً، ثم رسمه البابا يسطس، البطريرك السادس، في تعداد بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قساً، وأسند إليه رئاسة مدرسة الإسكندرية اللاهوتية.

وأضاف السنكسار القبطي، أنه لما توفي البابا يسطس، اتفقت الآراء على تقديم أومانيوس بطريركاً، فتمت سيامته في سنة 129 ميلادي، وقام بسيامة أساقفة كثيرين وأرسلهم إلى مراكزهم بالبلاد المصرية والنوبة والخمس مدن الغربية، كما قام بسيامة عدد كبير من الكهنة لرعاية المسيحيين وتعليمهم.

ويشير السنكسار إلى أن هذا البطريرك أقام على الكرسي البابوي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية إحدى عشرة سنة وثلاثة أشهر قبل وفاته.

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "13 شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو "نسئ" يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.