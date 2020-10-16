الكنيسة الأرثوذكسية بالبحر الأحمر: نقف على مسافة واحدة من مرشحي النواب

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية بالبحر الأحمر، أنها تقف على مسافة واحدة مع جميع المرشحين في انتخابات مجلس النواب، وذلك تحت رعاية نيافة الأنبا إيلاريون اسقف البحر الأحمر، وتحث جميع أفراد الشعب على الخروج إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، حتى تكون النتائج معبرة عن اختيارات جموع الشعب المشاركين بالعملية الانتخابية.

وأصدرت الكنيسة الأرثوذكسية بالبحر الأحمر، مساء اليوم الجمعة بيان لها، تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر ترحب فيه بجميع المرشحين، وتتمنى لهم التوفيق.

وأكد الانبا ايلاريون، على أن الكنيسة تقف على مسافة متساوية من جميع المرشحين لعضوية مجلس النواب، فلا تؤيد شخصًا على حساب آخرين، حيث أن جميع المرشحين على مستوى عالي من الخبرة والكفاءة والمسئولية.

وأضاف الأنبا ايلاريون، أن الكنيسة تحفز جميع أفراد الشعب على الخروج إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، حتى تكون النتائج معبرة عن اختيارات جموع الشعب المشاركين بالعملية الانتخابيه لأن ذلك يؤكد إيجابيتنا وانتمائنا لبلادنا.

كما أنه واجب وطني مثلما هو حق دستورى، راجين لبلادنا العزيزة مصر كل رقي وتقدم في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كان استقبل الأنباء مينا عزيز أسقف البحر الأحمر في الآونة الأخيرة، عدد من المرشحين لمجلس النواب بالدائرة الشمالية برأس غارب والغردقة، في ضيافة دار مناسبات كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة.

يذكر أن انتخابات مجلس النواب، تجرى في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح. وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، و تجري الانتخابات خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.