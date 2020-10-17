الكنيسة تختتم مهرجان "الأسرات الجامعية" وسط إجراءات الوقاية من كورونا

اختتمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فعاليات مهرجان الأسرات الجامعية لعام 2020 الذي يحمل عنوان "روح وحياة"، تحت رعاية البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا موسى أسقف عام الشباب، والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة.

وشارك في فعهاليات الختام أعضاء الأمانة العامة للأسرات الجامعية، والكهنة وأمناء الأسرات والمخدومين، حيث أقامت اللجنة المنظمة لـ"مهرجان الأسرات الجامعية" بأسقفية الشباب، كرنفال ختامي لمهرجان الأسرات الجامعية، وذلك ببيت كرمة الوادي.

وبدأ اليوم بالصلاة وترحيب بالشباب المشارك من القاهرة والمغتربين، بجانب شرح مختصر لأنشطة المهرجان المختلفة الثلاثة، وأنشطة اليوم وأماكن تواجد الألعاب وموعد المسابقات الفنية.

وقال إبرام لويس، عضو اللجنة المنظمة للمهرجان، إن اليوم تم الإعداد له والتحضير بعد القرارات الصادرة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعودة الأنشطة الكنسية المختلفة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "لويس"، أن جميع المشاركين خضعوا لقياس درجات الحرارة قبل التحرك من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، فيما قام مشرفو البيت بعملية التطهير والتعقيم بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للمهرجان طوال اليوم، وشارك فى اليوم 300 شاب وشابة من مختلف الأسرات الجامعية، وهو ما يمثل 20% من الطاقة الاستيعابية للمكان.

وكانت الكنيسة أطلقت، المهرجان السنوي في يوليو الماضي، عبر الإنترنت بأقسامه الروحى والفنى والترفيهى تحت عنوان "روح وحياة"، بسبب فيروس كورونا، حيث انطلق بكلمة عبر الفيديو للأنبا موسى، أسقف الشباب، والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، بدعوة صلاة من أجل الوطن والكنيسة والأسرة، بجانب دعوة وتشجيع الشباب من أجل استغلال الفترة فى دراسة روحية أو تنمية الموهب الفنية والرياضية.

واستغرقت مرحلة الإعداد للمهرجان قرابة ثلاثة أشهر، حيث قامت اللجنة بتحويل كافة الأنشطة الخاصة بالمهرجان "أون لاين" فى الثلاث أنشطة الرئيسية للمهرجان "النشاط الروحى الدراسى، النشاط الفنى والمواهب، والنشاط الرياضى"، فيما بدأت مراحل التصفيات والامتحانات فى شهر أغسطس الماضي.