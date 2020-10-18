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محمود مسلم

بريطانيا تسجل 16 ألفا و982 إصابة جديدة و67 وفاة بكورونا

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أ ش أ
06:14 م | الأحد 18 أكتوبر 2020
إجراءات الكشف عن كورونا فى بريطانيا

إجراءات الكشف عن كورونا فى بريطانيا

أعلنت بريطانيا تسجيل 16 ألفًا و982 إصابة جديدة و67 وفاة بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفقًا لقناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

يُذكر أن بريطانيا وضعت مقياس طوارئ جديدا مكونا من 3 مستويات بشأن فيروس كورونا ودخل حيز التنفيذ الأربعاء الماضي، حيث إن منطقة ليفربول (الشمال الغربي) هي الأكثر تضررًا من انتشار الفيروس التاجي الجديد.

وتقع معظم أنحاء البلاد في أدنى مستوى من هذا المقياس، بما يعني حظر التجمعات لأكثر من 6 أشخاص وإغلاق أماكن الضيافة بعد الساعة العاشرة مساءً.

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