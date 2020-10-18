شروط وموعد التقديم بمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع وزارة الثقافة، اليوم، فتح باب التقديم للالتحاق بـمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، اعتبارًا من 18 أكتوبر حتى 27 أكتوبر الجاري، عبر الموقع الرسمي للوزارة http://emis.gov.eg.

أقسام مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

تعد مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة بمجال تكنولوجيا الحرف والمهارات التقنية للصناعات الثقافية في كافة مجالات الفنون، وتضم الأقسام الآتية:

تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة.

تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الصوت.

تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة التصوير.

تكنولوجيا الخدع والمؤثرات الفنية.

تكنولوجيا ماكياج وتنكر وأقنعة.

تكنولوجيا تصنيع وتحريك ديكور العروض الفنية.

تكنولوجيا صناعة وتحريك الدمُى والعرائس.

تكنولوجيا صناعة وتركيب وإصلاح الآلات الموسيقية.

تكنولوجيا تفصيل ملابس وأزياء وأحذية العروض الفنية.

تكنولوجيا إدارة خشبة مسرح.

تكنولوجيا الحرف اليدوية والمنتجات الورقية.

شروط التقديم بمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

- يتاح التقديم للبنين والبنات الحاصلين على شهادة إتمام المرحلة الإعدادية من جميع المحافظات للالتحاق بالمدرسة، دون التقيد بمجموع محدد.

- ألا يزيد عمر المتقدم في أكتوبر 2020 عن 18 عامًا.

- وأن يكون المتقدم لائقا من الناحية الصحية.

شروط القبول بمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

ضرورة اجتياز الطلاب المتقدمين لاختبارات القبول والقدرات التي ستعقد بمقر المدرسة بأكاديمية الفنون فور غلق باب التقديم.

مميزات الالتحاق بمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

وقال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن هناك مجموعة من المميزات يحصل طلاب المدرسة وهي:

- شهادة مصرية معتمدة دوليًا.

- أولوية تعيين المتميزين في بلاتوهات وقاعات ودور عرض أكاديمية الفنون وجهات الإنتاج الثقافي والفني بوزارة الثقافة.

- التدريب العملي أثناء الدراسة في جهات الإنتاج الثقافي والفني بوزارة الثقافة.

- الحصول على مكافآت مالية أثناء فترات التدريب.

المستندات المطلوبة للتقديم بمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية:

صورة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية العامة" للعام الدراسي 2019/2020.

صورة شهادة الميلاد.

صورة بطاقة ولي الأمر.

صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم.

كيفية التقديم بمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

سحب ملف التقدم لاختبارات القبول من مقر أكاديمية الفنون بالهرم.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية هي أول مدرسة متخصصة في إعداد كوادر فنية تخدم مختلف مجالات الفنون، لما لمجال الصناعات الثقافية والفنون من دور كبير وهام في الاقتصاد القومي، وتشكيل عقول وسلوكيات المجتمع، كما سيتم تأهيل طلاب المدرسة عن طريق مراعاة تطبيق الجانب النظري على أساس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، والجانب العملي من خلال توفير ورش عمل وتدريبات عملية لطلاب المدرسة في بلاتوهات وقاعات ودور عرض أكاديمية الفنون وجهات الإنتاج الثقافي والفني بوزارة الثقافة، بالإضافة إلى العمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بالمدرسة مما يعزز من مهارات الطلاب وقدراتهم الفنية.