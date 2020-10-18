10 قنوات للتواصل مع وزارة التربية والتعليم لتقديم الشكاوى

انطلق العام الدراسي الجديد 2021/2020، أمس السبت الموافق 17 أكتوبر، بمختلف محافظات مصر، بتطبيق إجراءات صارمة على المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث شهدت الطوابير المدرسية التزامًا كبيرًا من المدرسين والطلاب بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي.

وفي إطار تطوير وتجويد العملية التعليمية، خصصت وزارة التربية والتعليم، قنوات اتصال لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين للتواصل مع الوزارة والمديريات التابعة لهم من أجل حل المشاكل التي تواجههم.

وتستعرض "الوطن" قنوات الاتصال الخاصة بوزارة التربية والتعليم، حال التعرض لأي مشكلة، أو الاستفسار، عن الأمور المتعلقة بالعملية الدراسية، وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

قنوات التواصل مع وزارة التربية والتعليم

ـ يمكن التواصل عبر التليفون، من خلال الاتصال على رقم 27946145.

ـ أتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية تقديم الشكاوى من خلال الفاكس، على رقم 27963734.

ـ كما خصصت وزارة التربية والتعليم الخط الساخن 19126، لتلقي جميع الشكاوى.

ـ يمكن التقدم بشكاوى وزارة التربية والتعليم من خلال البريد الإلكتروني :c.service@moe.gov.eg.

ـ بالإضافة إلى إتاحة بوابة موقع "تواصل معنا" من خلال الرابط :http://tawasol.emis.gov.eg/.

ـ وأشارت الوزارة إلى إمكانية تقديم الشكاوى عبر بوابة الشكاوى الحكومية :http://www.shakwa.eg.

ـ كما أتاحت الوزارة التواصل عن طريق الكول سنتر فتم تخصيص رقم :01207000081.

ـ وتخصيص رقم 01148970610، للتواصل عن طريق واتسآب.

ـ وللتواصل عن طريق فيس بوك، يمكن التواصل مع ‎الإدارة العامة لمركز الاتصالات وخدمة المواطنين.

ـ وللتواصل عن طريق التقديم الشخصى، فيكون من خلال قاعة استقبال الجماهير "وارد اليد" بالديوان العام للوزارة.

وأكدت الوزارة أنه يجب أن تتضمن الشكوى المقدمة البيانات التالية:

ـ كتابة الشاكي الذى يقوم بإرسال شكواه عبر وسائل الإتصال "المواقع الإلكترونية، الفاكس" بالبيانات التالية: "الإسم ثلاثى، الرقم القومى، رقم التليفون".

ـ ضرورة إرسال الشكوى مسجلة بعلم الوصول ومستوفاه لجميع البيانات بالنسبة للشكاوى التي يتم إرسالها عبر "البريد، البرقيات".