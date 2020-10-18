مصدر: بدء التجارب الإكلينيكية على لقاح كورونا المصري قبل 25 أكتوبر

كشف مصدر بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المركز انتهى من جميع الأوراق المتعقلة بملف اللقاح، مشيراً إلى أن التأخير حتى الآن في بدء التجارب يرجع إلى انتظار الموافقة النهائية لهيئة الدواء المصرية، قائلًا: "هيئة الدواء استلمت التقرير، ونحن في انتظار ردها، وأول ما يتم الرد سيتم البدء فوراً وجاهزين بكل شئ لبدء التجارب".

ولفت المصدر إلى أن 25 أكتوبر الجاري أقصى موعد لبدء التجارب الإكلينيكة للقاح كورونا المصري.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أن جميع النتائج المعملية للقاح كورونا المصري إيجابية ومبشرة جدًا، مشيرًا إلى أن المركز سيقوم بالإعلان الرسمي لبدء التجارب الإكلينيكة للقاح المصري من خلال مؤتمر صحفي، لتوضيح الخطوات التي سيتم البدء من خلالها في التجارب .

"التعليم العالي": تسجيل أربعة أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مطلع يوليو الماضي، تسجيل المركز القومي للبحوث لأربعة أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهي في مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية، ولم تدخل بعد حيز التجارب السريرية على البشر.

وأشار الوزير إلى أن اللقاحات الأربعة تأتي ضمن 132 لقاحًا قيد التطوير، وفقًا لما نشرته منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي.

وأشار "عبدالغفار"، إلى أن الفريق البحثي بمركز التميز للفيروسات التابع للمركز القومي للبحوث، انتهى من التجارب قبل السريرية للنوع الثاني من اللقاحات، وجاري تجهيز ملف للعرض على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية للحصول على موافقتها على التجارب السريرية، وكذلك تحضير تشغيله بمواصفة (GMP) لاستخدامها في التجارب السريرية، لافتًا إلى أن أنه جار متابعة باقي أشكال اللقاحات (1،3،4) من حيث تركيز الأجسام المضادة الناتجة في حيوانات التجارب.

ونوه الوزير إلى أنه فيما يتعلق باستكشافات الأدوية الجديدة لعلاج فيروس كورونا، فقد توصل الفريق البحثي بالمركز القومي للبحوث إلى ثلاثة مواد طبيعية لها تأثير عالي مثبط للفيروس، وجاري تجهيز الملف الخاص بالعرض على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية بالتعاون مع جهات آخرى، وكذلك تحضير العينات التي تستخدم في الدراسات السريرية.

الجدير بالذكر أن اللقاحات الأربعة تشمل لقاح مثبط عبارة عن فيروس أنفلونزا H1N1 محمل عليه قطع مستحثة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولقاح مثبط لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بعد إكثاره على مزارع الأنسجة، واللقاح الثالث عبارة عن حامض نووي محمل عليه 4 أجزاء من الحامض النووى لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يمثلوا البروتينات السطحية للفيروس، واللقاح الرابع هو عبارة عن البروتينات السطحية للفيروس، والتي تحث الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة للفيروس في 4 أشكال.