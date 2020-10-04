عبدالغفار: بدء تجربة لقاح كورونا المصري على المتبرعين خلال أسابيع

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن منظمة الصحة العالمية أعلنت من خلال موقعها الدول ومراحل تجاربها في اللقاح الخاص بفيروس كورونا، لافتا إلى أن المنظمة أشارت إلى أن مصر لديها 4 محاولات لإنتاج الفاكسين، ووصلوا لمرحلة التجارب الحيوانية، موضحا أن المرحلة الأولى صعبة وهي الأهم.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال لقاء ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن إنتاج الفاكسين يمر بعدة مراحل، حسب التكنيك المعمول به، فهناك تكنيك يستخدم الفيروس الضعيف أو أخذ جزء من الفيروس وتركيبه لفيروس آخر.

وأشار إلى أنه تم عرض المرحلة الأخيرة للقاح للتجارب الحيوانية، بنجاح فاق التوقعات، لافتا إلى أنه بداية أزمة الفيروس تواصل معه الرئيس السيسي وقال له "عندي أمل أنكم تعملوا حاجة"، مؤكدا أن مصر تمتلك خبرة كبيرة في إنتاج اللقاحات إضافة للعلماء والباحثين.

وأوضح أن جرى تجربة فاكسير كورونا على الفئران، وأظهرت نتائج جيدة جدا، ودخلت في مرحلة القرود، وأظهرت أيضا نتائج، وننتظر البدء لتجربة الفاكسين على عدد قليل من المتبرعين خلال أسابيع قليلة.