خالد الصاوي: تمنيت حضور خالد صالح في لحظة تكريمي من "الجونة السينمائي"

"كنت أتمنى حضور خالد صالح في لحظة تكريمي"، هكذا كشف الفنان خالد الصاوي عن اسم الشخص الذي كان يتمني وجوده معه عند تكريمه من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري.

وقال "الصاوي" في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، إن علاقته بالراحل خالد صالح لم تكن صداقة فحسب، وإنما علاقة وطيدة ومتينة تعود إلى سنوات طويلة، حيث كان يتشاركان أفراحهما وأحزانهما معًا، بحسب قوله.

وأضاف: "أنا واثق من فرحة خالد بتكريمي من مهرجان الجونة السينمائي لو كان على قيد الحياة".

وأوضح: التقيت بخالد صالح سينمائيًا في فيلم "الحرامي والعبيط"، فيما جمعتني معه عددًا من الأعمال الأخري، ولكن لم تجمعنا أي مشاهد حينها، وأبرزها فيلم "عمارة يعقوبيان" ومسلسل "محمود المصري".

وكان الصاوي قد أبدي اعتزازه بتكريمه من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مضيفًا في تصريحات سابقة لـ "الوطن" أنه فخور باختياره لهذا التكريم بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، ولاسيما أنه جاء من أحد أهم المهرجانات السينمائية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث استطاع مهرجان الجونة إثبات نفسه في دوراته الثلاث السابقة.

وتوجه الفنان بالشكر للقائمين علي المهرجان، وأعضاء اللجنة الاستشارية لاختياره للتكريم، الذي ثمّن مشواره الفني الذي انطلق منذ سنوات طويلة، بحسب وصفه، مشددًا على فخره بمهرجان الجونة كفعالية سينمائية مصرية، لكونه يتسم بالتنظيم والرقي في كل دوراته.

يذكر أن الفنان خالد الصاوي، يغادر القاهرة متجهًا إلى الإسكندرية نهاية الأسبوع الجاري، لبدء تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد "للإيجار"، الذي انطلق تصويره، بميدان الكوربة بمنطقة مصر الجديدة.

ومن جانبه قال "الصاوي"، إنه متفائل للغاية بهذه التجربة السينمائية، كونها جديدة عليه ومختلفة عن سابق أعماله، مضيفًا أنه يجسد دور بحار من محافظة الإسكندرية، حيث سيتحدث باللهجة الإسكندرانية على مدار الأحداث، وفقًا لتصريحاته.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد سلام، جيهان خليل، ياسر الطوبجي وعدد من النجوم جار التعاقد معهم، من تأليف وإخراج إسلام بلال.

وفي سياق مختلف، أوضح الصاوي أنه انتهي من تصوير فيلم "أحمد نوتردام" مع الفنان رامز جلال، حيث يجسد فيه دور سفاح في أجواء من الإثارة والتشويق، مؤكدًا أنه يحب رامز جلال على المستويين الفني والإنساني، ويتمنى نجاح هذا الفيلم عند طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وأشار "الصاوي" إلى انتهائه أيضًا من تصوير فيلم "30 مارس" للمخرج أحمد خالد موسي، والذي يشارك في بطولته مع كل من أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، صبري فواز، أحمد خالد صالح، وكوكبة من النجوم.