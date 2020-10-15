خالد الصاوي في الإسكندرية لاستكمال تصوير "للإيجار"

يصور فريق عمل فيلم "للإيجار" للفنان خالد الصاوي، أحداث الفيلم حالياً بمدينة الإسكندرية، بعد أن صوّر أكثر من أسبوعين في شوارع القاهرة.

ومن المقرر أن يمتد تصوير الفيلم في مدينة الإسكندرية لمدة أسبوعين، ثم يدخل مرحلة المونتاج، ليكون جاهزًا للعرض فى الموسم الشتوي المقبل.

ويجسد خالد الصاوي شخصية قبطان بحري متقاعد يعيش في مدينة الإسكندرية، وتحدث بعض المواقف بينه وبين الفنان محمد سلام الذي يشاركه بطولة الفيلم.

فيلم " للإيجار" من بطولة خالد الصاوي، ومحمد سلام، وجيهان خليل، وهايدي رفعت، وياسر الطوبجي، وعصام السقا، ومنتج فني وائل التوني، ومدير تصوير رامي إسلام، وديكور إسلام عابدين، ومونتاج حمادة عبدالمنعم، ومن إنتاج محمد دياسطي ومحمد الحمادي وعمر عبد الحي، وتأليف وإخراج إسلام بلال.

وفي سياق مختلف، أوضح "الصاوي" أنه انتهى من تصوير فيلم "أحمد نوتردام" مع الفنان رامز جلال، حيث يجسد فيه دور سفاح في أجواء من الإثارة والتشويق، مؤكدًا أنه يحب "رامز" جلال على المستويين الفني والإنساني، ويتمنى نجاح هذا الفيلم عند طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن آخر أعمال خالد الصاوي كانت مشاركته في بطولة فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني، وشاركهما البطولة كل من عائشة بن أحمد، وزينة، ومحمد سلام، وكميل سلامة، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد السقا، ومي عزالدين، وقصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.