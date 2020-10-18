"أكتوبر.. التضحية" و"برنامج التطوير الثقافي".. مرصد الأزهر في أسبوع

سلَّط مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الضوءَ على عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي والعالمي خلال الأسبوع الماضي؛ حيث أصدر المرصد تقريره الشهري حول مؤشر العمليات الإرهابية في أفريقيا خلال سبتمبر 2020. وقال المرصد إن هذا الشهر شهد تصاعدًا غير مسبوق منذ مطلع العام الجاري في النشاط الإرهابي مقارنةً بالأشهر الماضية؛ إذْ سجَّل 85 عملية إرهابية أسفرت عن سقوط 346 شخصًا، وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وحذَّر المرصد في تقريره من تنامي أنشطة تلك الجماعات الإرهابية في إفريقيا، مشددًا على أهمية التنبُّه لمخاطر تمدُّد تنظيم "داعش" الإرهابي داخل القارة الإفريقية، وتنامي الصلات القائمة مع خلاياه المبايعة له في منطقة شرق وغرب القارة، والتي من الممكن أن تتطور بعد ذلك ويتم دمجها في هيكل واحد؛ ممَّا يساعد تنظيم "داعش" الإرهابي في تمدُّده وسط وجنوب أفريقيا بشكل أكبر.

وفي بثٍّ مباشر مع برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يُذاع على شاشة التليفزيون المصري، أكَّد المرصد أنه يتابع قضية المقدسات الإسلامية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخطاب العنصرية في وسائل الإعلام الصهيونية، مشيرًا إلى أن من مهام وحدة الرصد باللغة العبرية متابعة الاقتحامات الصهيونية للمسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي، ورصد جرائم المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وعمل حملات بجميع لغات المرصد لتوعية الاجيال بهذه القضية المصيرية.

وبمناسبة ذكرى انتصارات "حرب أكتوبر"، بدأ مرصد الأزهر في إعادة نشر حملة "أكتوبر.. التضحية والفداء" التي أطلقها العام الماضي؛ للتذكير بالملحمة الكبرى التي سطَّرتها القوات المسلحة المصرية في تحرير الأرض واستعادة الكرامة، والإشارة إلى تضحيات جنود الجيش المصري الذين ضربوا أروع أمثلة البطولة والفداء خلال ذلك النصر العظيم.

وانطلاقًا من حِرْص مرصد الأزهر على تطوير مهارات أعضائه، نظَّم المرصد بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، برنامجًا تدريبيًّا تحت عنوان: "تطوير وسائل التواصل الثقافي"؛ وذلك بغرض تمكين المتدربين من تحديد القناعات والانتماءات التي تحرِّض على الفكر الإسلامي، وتقديم وسائل عملية حديثة لتحسين وتطوير مهارات الاتصال وتعزيزها بشكل دائم.

وتحذيرًا من الحرب الدائرة بين القوات الأفغانية وحركة "طالبان" والتي أدَّت إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين والعسكريين، شدَّد المرصد على أن هذا الأمر ينذر بعواقب وخيمة على الأصعدة الإنسانية والأمنية والصحية في أفغانستان، مجددًا مطالبته بتضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى تلك الدولة.

وعلى صعيد الإصدارات والمقالات والتقارير المتواصلة التي تعالج قضايا مرصد الأزهر، أصدر المرصد العدد الـ30 من مجلة "مرصد"، ونشر عددًا من المقالات باللغة العربية، أبرزها: التمكين الاجتماعي الزائف للمرأة لدى تنظيم داعش الإرهابي، والتداخل بين الجريمة والإرهاب (1).. أفريقيا نموذجا.

كما نشر مقالًا باللغة الإنجليزية بعنوان "آفات اللسان 4.. التشهير بالآخر"، ومقالًا باللغة التركية بعنوان "الإسلام لم ينتشر بحد السيف"، ومقالًا باللغة الإسبانية حول أهمية تدريس مادة التربية الإسلامية للطلاب المسلمين في المدارس الإسبانية، هذا إلى جانب نشر عدد من رسائل حملة "تعايشوا" باللغة الصينية، وحملة "أخلاقيات الحرب والجهاد في الإسلام" باللغة الإنجليزية.