"المحرصاوي" يطالب منسوبي الأزهر بمراعاة إجراءات الوقاية ضد كورونا

طالب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، جميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة؛ للحفاظ على سلامة الجميع في ظل أزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال جولة المحرصاوي اليوم مع بدء العام الدراسي لتفقد انتظام العمل بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وتوزيعه بعض الهدايا على طلاب الجامعة.

وأكد المحرصاوي أنه تم اعتماد نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر الأسبوع الماضي قبيل بدء الدراسة، إضافة إلى ذلك فُتح باب تعديل الترشيح، وتم إعلان نتيجته اليوم؛ حرصًا على مصلحة الطلاب والطالبات.

وأضاف أن إدارة الجامعة اتخذت الاستعدادات والإجراءات الاحترازية والوقائية كافة داخل كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم والمدن الجامعية، وتسخر كافة إمكاناتها؛ من أجل توفير بيئة صحية وجيدة للطلاب قبيل العام الدراسي الجامعي الجديد.

وتابع أن ذلك يأتي في إطار خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتي تتضمن "رش المباني وتطهيرها وتعقيمها، وتنظيم حضور الطلاب والطالبات بالكليات، وتقليص عدد الطلاب في كل غرفة بقطاع المدن الجامعية بما يحافظ على سلامة كافة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، وجميع العاملين في مختلف الكليات".

جدير بالذكر أن جولة رئيس الجامعة شملت قطاعي: الدَّراسة، ومدينة نصر بنين وبنات.

وقال الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم الجامعة، إن أغلب كليات الجامعة بدأت الدراسة اليوم وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث تم وضع أجهزة كاشف حرارة وبوابات الكترونية، كما تم التأكيد على عدم دخول أي طالب سوى بالكمامة، كما سيكون هناك تباعد بين الطلاب داخل قاعات الدراسة والمحاضرات.

وأضاف زارع، لـ"الوطن"، أنه سيتم رش وتطهير وتعقيم كافة الكليات بشكل دائم ومستمر، كما سيكون هناك فرق طبية من الإدارات الطبية، وسيجري خلال المحاضرة الأولى للطلاب الجدد بجميع الكليات إقامة محاضرات لتعريفهم بالكليات وأقسامها المختلفة، مع التأكيد على رؤية الجامعة ورسالتها خلال المرحلة القادمة.

وتابع أنه "سيتم الاحتفال مع الطلاب بنصر أكتوبر، ورفع مستوى الروح الوطنية لديهم، والحديث معهم في أبرز الأفكار المتداولة لتحصينهم من الفكر المتطرف ورفع مستوى وعيهم".