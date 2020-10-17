انتظام الدراسة بجامعة الأزهر في أول أيام تطبيق نظام "التعليم الهجين"

قال الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، إنَّ الجامعة تشهد حالة من الهدوء والانتظام خلال اليوم الأول من الدراسة، مبينًا أنَّ الجامعة تطبق نظام التعليم الهجين، الذي يجمع بين الإلكتروني وحضور المحاضرات معا، فبعض المواد سيتم تدريسها الكترونيا، وأخرى سيحضر الطالب والطالبة للجامعة لحضور الشرح في مجموعات، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة.

وأضاف "زارع"، لـ"الوطن"، أنَّ الجامعة أسست نظاما إلكترونيًا دقيقًا، سيحصر الحضور من الطلاب ويصدر بها تقرير بالمشاركين، ويتمّ الدخول إليه عبر بريد خاص يتسلمه الطلاب، موضحًا أنَّ النظام يستطيع التعرف على وجود الطالب من عدمه، لافتًا إلى أنَّه جرى عقد سلسلة من الندوات لتدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام الكمبيوتر وبرنامجي "Zoom"، و"Microsoft Teams" ليستطيعوا إيصال المعلومة بشكل مناسب، وليتمكّن الطالب من تلقي المحاضرات في المنزل دون أي فروق في الشروح أو ايصال المعلومة للطالب.

وأوضح أنَّ الجامعة استعدت جيدا للعام الدراسي الجديد، وتشدد على الإجراءات الاحترازية، حيث تمّ وضع أجهزة كاشف حرارة وبوابات الكترونية، كما تمّ تأكيد عدم دخول أي طالب سوى بالكمامة، كما سيكون هناك تباعد بين الطلاب داخل قاعات الدراسة والمحاضرات، وسيتمّ رش وتطهير وتعقيم كل الكليات بشكل دائم ومستمر، كما سيكون هناك فرق طبية من الإدارات الطبية، وسيجرى خلال المحاضرة الأولى للطلاب الجدد بجميع الكليات إقامة محاضرات لتعريفهم بالكليات وأقسامها المختلفة، مع تأكيد رؤية الجامعة ورسالتها خلال المرحلة القادمة.

وبدأت الدراسة اليوم في جامعة الأزهر، وسط إجراءات وقائية من فيروس كورونا، وتفقد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، عدد من الكليات وبدأها من كلية اللغة العربية بفرع الدراسة. وحرصت كليات الجامعة على وضع أجهزة الكشف الحراري بجميع المداخل والزمت جميع الطلاب والطالبات بارتداء الكمامات، كما وزعت بعض الكليات الكطمامات على الطلاب تشجيعًا لهم على ارتداءها، وانتشر موظفي الأمن داخل الكليات لحث الطلاب على ارتداء كماماتهم وعدم التساهل في الالتزام بها.