إسرائيل تتقدم بطلب رسمي لفتح سفارة في المنامة

قدم وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، طلبًا رسميًا لنظيره البحريني عبداللطيف الزياني، لفتح سفارة في المنامة، وفقًا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية".

ووقعت البحرين وإسرائيل، يوم الأحد، سبع مذكرات تفاهم، في إطار اتفاق تأييد السلام الذي أبرمه البلدان بواشنطن، في سبتمبر الماضي، تمهيدًا لإقامة علاقات دبلوماسية وتجارية.

وشملت مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها، الأحد، في المنامة، عددًا من مجالات التعاون بين البحرين وإسرائيل، من بينها الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، وصل وفد إسرائيلي يرافقه وزير الخزانة الأمريكي إلى البحرين، في أول رحلة مباشرة من تل أبيب إلى المنامة، لتفعيل إعلان تأييد السلام بين إسرائيل والبحرين.

ويرافق الوفد في رحلته على متن طائرة تابعة لشركة طيران العال الإسرائيلية وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوتشين، الذي قال مكتبه إن المهمة تهدف إلى "تعاون اقتصادي موسع" بين إسرائيل والبحرين والإمارات.