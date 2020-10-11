أديب: وزير الخارجية السعودي أغلق الهاتف في وجه كلينتون بسبب البحرين

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الوثائق التي كشفت عنها وزارة الخارجية الأمريكية لهيلاري كلينتون الوزيرة السابقة في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، كشفت عن خطة لإعادة تشكيل المنطقة في عام 2011، وهو ما لا تريد قناة الجزيرة تناوله.

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر": "أوباما كان يعلم أن مصر هي أهم دولة في المنطقة، وكان يريد أن يتحالف مع الإخوان، وأنه كان يجب إسقاط نظام مبارك بأي طريقة، وأن تتعاون الإدارة الأمريكية مع أي طرف".

وتابع أن كلينتون، كانت تنفذ هذه السياسة لعمل تغيير في مصر والبحرين والعراق وليبيا والسعودية، وهو ما اتضح في رسائل البريد الإلكتروني المسربة، ولذلك كان هناك تعاون بين إدارة أوباما والإخوان المسلمين في هدم عدد من الدول: "كانوا يتحدثون أن يتحكم الإخوان في ليبيا بعد مقتل القذافي وأن يحكم الإخوان مصر وإشاعة الاضطرابات في البحرين وكل ذلك حدث".

ولفت، إلى أنه عندما حدثت القلاقل في البحرين، تحدثت كلينتون إلى سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي آنذاك وطلبت منه عدم دعم البحرين، لكنه أغلق المكالمة في وجهها على حد قولها، كما تحدثت إلى عادل الجبير وزير الخارجية السعودي لتغيير الأوضاع في البحرين، لكن الأخير أخبرها بأن القوات السعودية على الكوبري الفاصل بين بلاده والبحرين.