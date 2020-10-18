وفد إسرائيلي يزور البحرين لبحث التعاون الاقتصادي بين الجانبين

توفد إسرائيل مندوبين إلى البحرين اليوم الأحد في مهمة لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الناشئة وتوسيع التعاون بمنطقة الخليج.

ويرافق الوفد الذي يرأسه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الذي قال مكتبه إن المهمة تهدف إلى "تعاون اقتصادي موسع" بين إسرائيل والبحرين والإمارات، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وقال مسؤول منخرط في الزيارة إن البحرين وإسرائيل ستوقعان على بيان ينقل مستوى العلاقات من إعلان النوايا الذي شهده حفل البيت الأبيض يوم 15 سبتمبر إلى تأسيس العلاقات رسميًا.

ويسافر المندوبون إلى المنامة في رحلة تابعة لشركة العال الإسرائيلية تحمل رقم 973 وذلك في إشارة إلى كود الاتصال الدولي بالبحرين، وستعبر الطائرة المجال الجوي السعودي.

وتبعت الحكومة البحرينية الإمارات باتفاقها الشهر الماضي على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك في قرار وجه صدمة للفلسطينيين الذين يطالبون بإعلان دولتهم قبل أي تقارب إقليمي كهذا.

ويمنح هذا التطور الكبير، الذي أشرف عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دفعة للسياسة الخارجية الأمريكية قبل انتخابات الشهر المقبل التي يسعى فيها ترامب للفوز بولاية ثانية.

ويرى حلفاء واشنطن الاتفاق فرصة لتوحيد الصفوف في وجه إيران بدرجة أكثر علانية.

ولم تكن تلك الزيارة الأولى بين البلدين، حيث استقبلت البحرين بداية الشهر الجاري، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، وقبلها في 23 سبتمبر الماضي، زار وفد إسرائيلي المملكة، وضم شخصيات إسرائيلية رفيعة لصياغة الاتفاقية بين البلدين، بعد إعلان التطبيع بين الجانبين.

وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل.

وأقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما رأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأكد الرئيس الأمريكي أن هذا الاتفاق هو أول اتفاق سلام مع إسرائيل ودول عربية بعد أكثر من ربع قرن، مضيفًا أن الكثير من الدول سوف تتبع هذا الاتفاق.