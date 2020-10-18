خطاب: اختياري ضمن الشيوخ ثقة غالية من الرئيس ويعطي طاقة لمتحدي الإعاقة

أعرب مجلس إدارة اللجنة البارالمبية لذوى الاحتياجات الخاصة عن تقديره لاختيار الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة ضمن قائمة الـ100 عضو بمجلس الشيوخ، و"الذى يحمل الكثير من اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذه الفئة الهامة فى المجتمع وأثبتت ان الدولة وقيادتها الرشيدة لها نظرة ثاقبة للمساهمة في رفع راية كل أبنائها، وتوثيق كفاءتهم، وتعزيز إمكاناتهم، وإعلاء ثقتهم بأنفسهم، حيث جاء قرار القيادة السياسية ليؤكد على مضي الدولة لزرع الخير عبرالاهتمام بالأجيال المختلفة، والسعي المستمر لإثبات أحقيتهم في التكريم المعنوي فضلاً عن المادي، وتمكينهم وتمييزهم في الجوانب الحياتية المختلفة".

من جانبها أضافت الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية لمتحدى الاعاقة عقب حلفها اليمين بمجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية اليوم أن طاقة متحدى الإعاقة دائماً إيجابية ولا تضعف في أي عام من الأعوام، مبينة أن القيادة الرشيدة هي الوقود في انطلاقة كل المنافسات والمشاريع التي تخص رياضة اللجنة، مؤكدة أن اختيارها "ثقة غالية نشكر الرئيس عليها، نتيجة تقديره لاختياري ضمن قائمة الـ100 عضواً بالمجلس"، وهي القائمة التي شهدت تنوعاً كبيراً أشاد بها الخبراء والمتخصصون، حيث ضمت قامات وكوادر مهنية وشخصيات عامة ورؤساء الأحزاب واتسمت القائمة بالتميز والتوازن ومراعاة تمثيل كافة التخصصات المهنية التي تحمل خبرات نوعية في مجالاتها، بالإضافة إلى التمثيل القوي للمرأة.

يذكر أن الدكتورة حياة خطاب تتولى أيضا منصب نائب رئيس جمعية مصر الجديدة وعضو فعال في مجلس إدارة الجمعية التى تضم منصات ثقافية وابداعية في مقدمتهم مكتبتى مصر الجديدة والمستقبل ومتحف الطفل والتى تولى اهتمام خاص بالأطفال والنشء وخاصة من ذوى الهمم وتنظم لهم الفعاليات المختلفة لتنمية موهبتهم وابدعاتهم الخلاقة.

وأدى أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبون والمعينون والبالغ عددهم 300 عضواً اليوم اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدت ظهر اليوم الأحد برئاسة الفريق جلال هريدي رئيسًا بصفته الأكبر سناً من بين الأعضاء.