رئيس مجلس الشيوخ يوجه التحية لـ الوزراء لما حققوه من إنجازات

وجّه المستشار عبد الرازق عبد الوهاب، رئيس مجلس الشيوخ، تحية لمجلس الوزراء على ما قدموه في كافة المجالات، وما حققوه من إنجازات، قائلا إنه يوم ميلاد هذا الصرح الذي سيبقى بجانب شقيقه الآخر "مجلس النواب".

وأشاد عبد الوهاب، في كلمة له خلال الجلسة الإجرائية المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ، بمجهود لجنة إدارة أصول مجلس الشيوخ، التي رفعت كفاءة قاعة المجلس والمبني الخاص به.

ويتمتع مجلس الشيوخ بعدد من الاختصاصات الهامة التي حددها الدستور، وهي:

- دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيع دعائم الديمقراطية.

- دعم السلام الاجتماعي.

- يؤخذ رأيه في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- يؤخذ رأيه في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

- يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

- يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إليه من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.