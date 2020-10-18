مجلس الشيوخ يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي

أرسل مجلس الشيوخ برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة تشكيل المجلس في عهده، وعرض عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس على الأعضاء إرسال البرقية، وتمت الموافقة.

وعقد المجلس أولى جلساته، اليوم، وتم انتخاب رئيس المجلس عبدالوهاب عبدالرازق وانتخاب الوكيلين بهاء أبو شقة وفيبي فوزي، وإلقاء الوكيلين كلمات بمناسبة اختيارهما أيضا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ، وفقا للدستور، وشمل القرار تعيين قياديين و3 كتاب من "الوطن"، حيث ضمت قائمة المعينين كلا من:

- الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، ورئيس شبكة تليفزيون DMC - الكاتب الصحفي محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن - الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي - الكاتب الصحفي الدكتور محمد صلاح البدري - الكاتب الصحفي رامي جلال عامر.

وخضع المعينون للكشف الطبي، وانتهوا من الإجراءات القانونية قبل حضور الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ. ويأتي اختيار المعينين الخمسة لما لهم من إسهامات ثقافية وإبداعية، وباع كبير في منظومة الوعي المصري، من خلال كتاباتهم التي أدارت حركة الوعي وساهمت فيه عبر "الوطن"، المؤسسة التي فتحت ذراعيها لكل الآراء المستنيرة والمتجددة، وأتاحت الفرصة لظهور كل ما يخدم المواطن وسيادة الدولة المصرية.

واتسمت قائمة المعينين بالتنوع الكبير في تمثيل مختلف فئات المجتمع المصري، حيث شملت عددا من الكتاب الصحفيين والسياسيين والفنانين والشخصيات العامة ورؤساء نقابات وشباب ومرأة، وضمت القائمة عددا من الإعلاميين والصحفيين، منهم: عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، وطارق سعدة، نقيب الإعلاميين.

وشملت قائمة المعينين بمجلس الشيوخ التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثيلاً للفنانين، حيث ضمت الفنان يحيى الفخراني والفنانة سميرة عبدالعزيز.

كما ضمت القائمة عددا من السياسيين، أبرزهم: المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، والفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة وطن، والمستشار فرج الدري، الأمين العام السابق لمجلس الشورى.