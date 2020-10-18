مفكر أمريكي يطلب الصلاة من أجل رئيس الإنجيلية بمصر وعائلته بسبب كورونا

أعلن چول روزنبرج، الكاتب والمفكر الإنجيلي الأمريكي الشهير، عن تضامنه ودعواته بالشفاء للدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، وعائلته التي أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

وكتب روزنبرج، في موقعة على الإنترنت، "إن القيادي الإنجيلي الأكثر شهرة في العالم العربي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أصيب بفيروس كورونا، إلى جانب عائلته بأكملها، ونرجو الصلاة من أجل الدكتور القس أندريه زكي وعائلته للشفاء التام من الفيروس، وأن يستخدمه الرب لخدمة شعبه بشكل أكثر إثمارًا".

وبحسب بيان للطائفة الإنجيلية في مصر، قال روزنبرج: "يرجى الصلاة أيضًا من أجل مسيحيي مصر، ما يقدر بنحو 17 مليون شخص، ولكل المصريين الذين يواجهون العديد من التحديات الخطيرة هذا العام بسبب فيروس كورونا وآثاره الاقتصادية على الوظائف والأجور".

وأشار في كلمته إلى أن، "الدكتور أندريه زكي هو رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية (CEOSS)، وهي من أهم المؤسسات المسيحية التي تخدم الإنسان في أكبر دولة عربية في العالم، ويقدر تعداد الإنجيليين في مصر بنحو 2 مليون إنجيلي، مما يجعلها أكبر جماعة مسيحية إنجيلية من نوعها في العالم العربي".

وكشف روزنبرج عن حوار خاص مع رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الذي طلب منه الصلاة من أجل أن يحمي الرب مصر من كوفيد -19 وكل آثاره وسلامة الوطن، وأن يمنح قوة لكل من يتولون القيادة ومسؤولية شؤون البلاد.

يذكر أن رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر قد استقبل جول روزنبرج، كرئيس الوفد الأمريكي الإنجيلي، في مصر خلال 2017 بناءً على دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما ترأس جول روزنبرج وفدًا يضم 16 عضوًا يمثلون المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعضاء لجنة الحريات الدينية في يناير 2019 للمشاركة في افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وموفدين عن رؤساء وملوك بعض الدول العربية.