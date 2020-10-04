رئيس الإنجيلية: 6 أكتوبر ذكرى لإرادة وكرامة العسكرية الوطنية المصرية

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر في برقية له اليوم، جاء نصها:

"بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر يسعدني أن أقدم لسيادتكم خالص التهاني القلبية بمناسبة حلول ذكرى انتصارات قواتنا المسلحة العظيمة في حرب السادس أكتوبر، وندعو الله في هذه المناسبة السعيدة، أن يعيدها على الشعب المصري العظيم، وقواتنا المسلحة بدوام الاستقرار والتقدم، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما أرسل أيضًا برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "انتصار السادس من أكتوبر هو ذكرى لإرادة وكرامة العسكرية الوطنية المصرية، التي تعكس أصالة الشعب المصري العظيم، وشجاعة قواته المسلحة الباسلة".

كانت الطائفة الإنجيلية، أعلنت يوم الجمعة الماضي، إصابة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الطائفة في بيان لها: "نصلي من أجل شفاء الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، من فيروس كورونا المستجد، حيث أثبتت التحاليل الطبية اليوم إيجابية الإصابة بالفيروس، وهو الآن قيد العزل المنزلي".

وأضافت الطائفة: "نطلب من الله الشفاء والسلامة له ولأسرته ولكل مصابي فيروس كورونا بمصر، والعالم أجمع".

والقس أندريه زكي، تم انتخابه لرئاسة الطائفة الانجيلية في مصر في 2015، خلفا للدكتور القس صفوت البياضى، وهو من مواليد 1960، ومتزوج وله ثلاثة أبناء، وتخرج في كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة عام 1983.

وحاصل على دبلوم فى التنمية الاجتماعية من كندا عام 1988، كما حصل على ماجستير فى الدراسات اللاهوتية وعلم الاجتماع من أمريكا 1994، وأيضا حاصل على دكتوراه فى فلسفة الأديان والسياسة من جامعة مانشستر ببريطانيا عام 2003 عن دراسة بعنوان" الإسلام السياسى والمواطنة والأقليات".

وهو يشغل حاليا منصب مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية التى تعد واحة من كبريات منظمات المجتمع المدنى فى مصر والمنطقة العربية.