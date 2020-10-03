بطريرك الكاثوليك يطمئن على رئيس الكنيسة الإنجيلية بعد إصابته بكورونا

اطمأن الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، على صحة وسلامة القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا.

وبحسب بيان للكنيسة الكاثوليكية، أكد البطريرك للدكتور القس أندريه زكي صلاته وصلاة الكنيسة الكاثوليكية بمصر من أجله، حتى يمنحه الله الشفاء العاجل، ومن جانبه شكر رئيس الكنيسة الإنجيلية، البطريرك على هذه الرسالة المشجعة والمشاعر الرقيقة.

وأعلنت رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر، أمس الجمعة، إصابة الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة بفيروس كورونا المستجد، وأنها تصلى من أجل أن يمنحه الله الشفاء العاجل.

وجاء في نص البيان الصادر عن الطائفة الإنجيلية، اليوم: "نصلي من أجل شفاء الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، من فيروس كورونا المستجد، حيث أثبتت التحاليل الطبية اليوم إيجابية الإصابة بالفيروس، وهو الآن قيد العزل المنزلي".

وأضاف البيان: "نطلب من الله الشفاء والسلامة له ولأسرته ولكل مصابي فيروس كورونا بمصر، والعالم أجمع".

وكان القس أندريه زكي، تم انتخابه لرئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر في 2015، خلفًا للدكتور القس صفوت البياضى، وهو من مواليد 1960، متزوج وله ثلاثة أبناء، تخرّج من كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة عام 1983، حاصل على دبلوم فى التنمية الاجتماعية من كندا عام 1988، وماجستير فى الدراسات اللاهوتية وعلم الاجتماع من أمريكا 1994، أيضًا دكتوراه فى فلسفة الأديان والسياسة من جامعة مانشستر - بريطانيا عام 2003، عن دراسة بعنوان "الإسلام السياسي والمواطنة والأقليات".

له العديد من المؤلفات من بينها: "الإسلام السياسى والمواطنة والأقليات، مستقبل المسيحيين العرب فى الشرق الأوسط، الأقباط والثورة".

شارك بأكثر من 100 دراسة ومقالة نُشرت فى العديد من الصحف المحلية والإقليمية والدولية باللغتين العربية والإنجليزية، ويشغل حاليًا منصب مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.