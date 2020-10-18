سلوى محمد على تتعرض لقرصنة حسابها بـ"واتس آب" من مجهول خارج مصر

استعادت الفنانة سلوى محمد على حسابها عبر تطبيق "واتس آب"، اليوم الأحد، بعد اختراقه من مجهول خارج مصر، إثر ضغطها على رسالة تلقتها من هاتفه المحمول.

وقالت الفنانة في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنها توجهت إلى مباحث الإنترنت، اليوم الأحد، التي ساعدتها في استعادة حسابها، متوجهة بالشكر لهم ولكل أصدقائها الذين تفاعلوا مع ما حدث باهتمام شديد.

وحذرت الفنانة أصدقائها من فتح أي رسالة تصلهم من أرقام غريبة تحوي روابط وما إلى ذلك، خاصة أن مخترق حسابها انتحل شخصيتها وبعث برسالة لكل الأرقام المسجلة على هاتفها بطلب تحويل أموال إليه.

وكان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد حذر من رسائل يبعثها مجهول عبر تطبيق "واتس آب" لهواتف الفنانين الشخصية بغرض اختراقها، مشيراً إلي أنه تلقاها بشكل شخصي خلال الأيام الماضية.

وأكد زكي، في بيان، أن هذه الرسالة وصلت لكل من أحمد بدير، وحمدي الميرغني، وتضمنت رابطاً ادعى مُرسله إنه من إدارة "واتس آب"، حيث طالب الفنانين بالضغط عليه لتأكيد حساباتهم، وفقاً لكلامه.

وحذر نقيب المهن التمثيلية زملائه الفنانين من الضغط علي هذا الروابط لعدم تعرض حساباتهم للاختراق.

وتألقت سلوى محمد علي في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "بـ 100 وش" الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشاركها البطولة كل من نيللي كريم، وآسر ياسين، وشريف الدسوقي، وعلا رشدي، ومصطفي درويش، ومحمد عبدالعظيم، ودنيا ماهر، وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، وإخراج كاملة أبوذكري.

وقرر المنتج جمال العدل استبدال فكرة الجزء الثاني من المسلسل بفيلم يحمل الاسم نفسه، حيث ما زال الفيلم في طور التحضير ولم يتحدد بعد موعداً لانطلاق التصوير.

وأشادت نيللي كريم بفكرة تقديم "بـ 100 وش" في فيلم سينمائي، حيث أبدت تحمسها لهذه التجربة السينمائية.