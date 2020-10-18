نيويورك تمنع حفل زفاف بسبب حضور 10 آلاف يهودي

أصدرت سلطات ولاية نيويورك الأمريكية، قرارًا بمنع إقامة حفل زفاف، بعدما تلقت معلومات عن احتمال حضور أكثر من عشرة آلاف مدعو، ما يشكل خرقًا لتدابير احتواء تفشي فيروس كورونا.

وقام مكتب الشرطة في مقاطعة روكلاند بإبلاغ السلطات بالحفلة الضخمة االتي كانت مرتقبة يوم الاثنين، في ويليامسبرغ، وهي جزء من هذه المقاطعة التي لم تطلها جائحة "كوفيد-19"، وفقًا لقناة "سكاى نيوز عربية".

وقال حاكم الولاية، أندرو كومو "قيل لنا إن الحفل سيقام، فأجرينا تحقيقًا، وتبين لنا أن الأمر قد يكون صحيحًا.. كانت ستقام حفل زفاف تشكّل انتهاكًا للقواعد الموضوعة في شأن التجمعات".

وأشارت مستشارة كومو، إليزابيث غارفي إلى أن "أكثر من عشرة آلاف شخص كانوا يعتزمون حضور الحفلة"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وأفادت الصحف المحلية بأن الزفاف كان يخص يهودًا متدينين، وهي طائفة احتجت أخيرًا على القيود المفروضة في نيويورك لمواجهة الجائحة.

وكان أعداد الإصابات ارتفعت مجدداً في نيويورك وضواحيها، وخصوصاً في الأحياء التي يكثر فيها اليهود المتدينون.