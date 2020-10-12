أكثر من 150 ألف دولار غرامات لانتهاك إجراءات كورونا في نيويورك

أعلنت حكومة مدينة نيويورك الأمريكية، إصدار 62 أمر استدعاء وأكثر من 150 ألف دولار غرامات، منذ يوم الجمعة، الماضي خلال حالات الإغلاق والقيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19.

وأعلنت حكومة المدينة، في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، أن من بين العقوبات، التي جمعها "عملاء الحكومة في المناطقة المصنفة بألوان الأحمر والبرتقالي والأصفر" للإشارة إلى مستوى الخطر - خمسة عقوبات أصدرت بسبب تجمعات دينية.

وتأتي الانتهاكات والغرامات في وقت تكافح فيه نيويورك تجدد كوفيد-19 في منطقتي "بروكلين" و"كوينز" بالمدينة، كما يسعى المسؤولون لاحتواءه من خلال اتباع نهج مكون من ثلاثة مستويات يتضمن إغلاق الأعمال التجارية غير الضرورية والمدارس في بعض المناطق.

وكان عمدة مدينة نيوروك، بيل دي بلاسيو، قد أعلن الأسبوع الماضي أن الغرامات المفروضة على التجمعات الجماهيرية انتهاكًا لقواعد الولاية ستكون ما يصل إلى 15 ألف دولار في اليوم، والغرامات المفروضة على عدم ارتداء أقنعة الوجه وعدم المحافظة على التباعد الاجتماعي قد تصل إلى ألف دولار في اليوم.

تجدرالإشارة إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.