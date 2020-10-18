العثور على رضيعة على قيد الحياة وسط صندوق قمامة بقنا

عثر عمال النظافة بمجلس مدينة دشنا، في محافظة قنا، قبل قليل، على طفلة رضيعة حديثة الولادة، على قيد الحياة، وسط صندوق قمامة بجوار موقف سيارات الأجرة، وتم إيداع الطفلة أحد المستشفيات.

تلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطاراً يفيد بتقديم عدد من العمال في قسم النظافة بمجلس مدينة دشنا، بلاغ إلى مركز شرطة دشنا، يفيد بعثورهم على طفلة رضيعة ملقاة داخل أحد صناديق القمامة.

وقال العمال، في بلاغ، بحسب مصدر أمني، إنهم أثناء عملهم في الفترة المسائية، لرفع تجمعات القمامة من الصناديق الخاصة، وخلال تواجدهم في منطقة مجمع مواقف قنا، سمعوا صوت بكاء الطفلة، وتم العثور عليها داخل صندوق قمامة، ملفوفة في قطعة قماش أبيض.

وأضاف المصدر أن عمال النظافة بعدما حرروا المحضر، بحضور مسئول من مجلس المدينة، نقلوا الرضيعة إلى مستشفى دشنا المركزي، بقرية "فاو قبلي"، حيث تم إيداعها إحدى الحضانات، ويجري تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

وقال مصدر طبي في صحة دشنا إنه بعد استكمال الإجراءات، وصدور قرار النيابة، سيتم نقل الطفلة الرضيعة، التي يبلغ عمرها حوالي 3 أيام، إلى مركز الأطفال اللقطاء في قنا، لتقديم الرعاية الكاملة لها.

وفي وقت سابق، تفقد محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، مركز إيواء الأطفال المعثور عليهم، وذلك في استجابة سريعة لشكوى أحد المواطنين، التي عرضها خلال اللقاء المفتوح، يشتكي فيها من معاملة أحد العاملين بالمركز.

وطالب "الداودي"، خلال زيارته المفاجئة للمركز، بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية للأطفال وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الخاصة بهم، وكذا توفير العدد الكافي من الممرضات والعاملات للمركز، مؤكدا أنه لن يسمح بحدوث أي تقصير تجاه هؤلاء الأطفال، لافتاً إلى أنه تم تكليف إدارة المتابعة والتفتيش بالمرور الدوري على المركز لرصد أي مشكلات قد تتعلق بمركز الايواء.

وأكد المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم لوحدة الأطفال المعثور عليهم، وسد احتياجات الوحدة من التمريض والعاملات، داعياً إلى تضافر كافة الجهود حتى يكون الأطفال أداة فاعلة في بناء وتنمية المجتمع.

كما طالب "الداودي" بمساهمة مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لإيجاد حلول جذرية لظاهرة أطفال الشوارع، مشيراً إلى أن رعايتهم مسئولية اجتماعية ودينية.