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محمود مسلم

عاجل.. أوامر ملكية سعودية بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى

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سحر المكاوى
09:12 م | الأحد 18 أكتوبر 2020
خادم الحرمين الشريفين

خادم الحرمين الشريفين

ذكرت وكالة الأنباء السعودية على موقع "تويتر" أن أمرا ملكيا صدر بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وأضافت أن أمرا ملكيا صدر بتعيين الشيخ خالد بن عبدالله اللحيدان رئيسا للمحكمة العليا بمرتبة وزير وفقا لما نقلته قناة "العربية".

وأشارت إلى صدور أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الشورى وتعيين حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي مساعدا لرئيس مجلس الشورى.

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